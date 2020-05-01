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رياضة

بعد متعب مفيش مهاجم.. أيمن شوقي يطالب بـ تقليص عدد الأجانب.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:32 ص
عماد متعب
عماد متعب
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ياسمين تيسير
أكد أيمن شوقي نجم الأهلي والمنتخب السابق أن الاهلي بحاجه لـ رمضان صبحي نجم الفريق المعار من هدرسفيلد الانجليزي ولكن بشرط عدم مغالاة فريقه الأصلي في طلباته المادية.

وأضاف أيمن شوقي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن الأهلي سيكون بحاجة لتدعيم الفريق بـ 3 او 4 صفقات فقط خلال الفترة المقبلة عقب رحيل أحمد فتحي وشريف إكرامي.

وتابع أن المنتخب الأول يعاني من غياب المهاجم الصريح خاصة عقب اعتزال عماد متعب نجم الأهلي مشددا أنه يؤيد بشدة قرار تقليص عدد الأجانب في فرق الدوري.

وأكمل أن هناك إهمالا لفرق الناشئين خلال الفترة الحالية مشددا أن الأهلي مر بفترة كان بها عدد من الاحتياطي الجاهز للفريق الاول كله وسمى بفريق الامل.

واضاف ان مصطفي محمد نجم الزمالك يمثل مستقبل للهجوم في مصر مشددا انه يشببه عمرو زكي في طريقه لعبه .

واختتم مشددا ان الاهلي والزمالك لديهما فرصه قويه للتويج بـ بطولة دوري ابطال افريقيا لهذا الموسم.
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