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فن

فنانون يؤدون التحية العسكرية وينعون شهداء القوات المسلحة .. صور

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:52 ص
صدى البلد
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محمد هاني
نشر العديد من النجوم صور على حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات، لنعي شهداء القوات المسلحة، و ظهروا في الصور وهم يؤدون التحية العسكرية  ومن ضمنهم نيللي كريم، آسر ياسين، انجي وجدان، بيومي فؤاد، هنا شيحة، اسما شريف منير , محمد مكاوي. 

وكتب جميعهم : #حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم..حيوهم فين ما كنتم، واحلفوا ناخد بتارهم تسلموا من كل سوء.
حاربوا على كل جبهة نموت علشان ترابها و نعيش راسنا لفوق..حيوا اللى مسك سلاحه حيوا كل اللى راحوا #واحفظوا_كل_الوشوش.

يارب أرحم من أستوفيت أجله وأخذته من بين أهله وأنت وحدك تعلم ألم فقده، اللهم أرحمهم وأغفر لهم وأجمعنا بهم في جنتك. اللهم ارزقهم الفسحه و الضياء و آنسه بالقرب إليك يا رب العالمين اللهم اجعل قبرهم في نور دائم لا ينقطع. اللهم اجعل الشهداء في جنتك آمنآ مطمئنآ، اللهم ارحمهم رحمة تسع السماء و الأرض يا رب العالمين.

الجدير بالذكر ان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، قد اعلن  أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره
فنانون يؤدون التحية العسكرية وينعون شهداء القوات المسلحة .. صور
فنانون يؤدون التحية العسكرية وينعون شهداء القوات المسلحة .. صور
فنانون يؤدون التحية العسكرية وينعون شهداء القوات المسلحة .. صور
فنانون يؤدون التحية العسكرية وينعون شهداء القوات المسلحة .. صور
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