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فن

حمدي المرغني يوجه رسالة للزعيم عادل إمام

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:45 ص
صدى البلد
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محمد هاني
نشر الفنان الشاب حمدي المرغني صورة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام " برفقة الزعيم عادل امام .

وعلق المرغني على الصورة قائلًا : فلانتينو الزعيم المدرسة كواليس لا توصف.


الجدير بالذكر أن مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو.

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حمدي المرغني يوجه رسالة للزعيم عادل إمام

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