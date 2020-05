View this post on Instagram

إنا لله وإنا اليه راجعون توفي الي رحمه الله حبيبي وأخويا إسلام احمد ربنا يرحمه ويغفرله ويرزقه الفردوس الأعلي أشهد الله أنك خير صديق وأخ و أب وإبن يا حبيبي ربنا يصبرنا علي فراقك يا غالي أرجوا الدعاء له ولأهله ان يلهمهم الصبر والسلوان