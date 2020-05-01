أحمد فتحي ينعى شهداء الوطن في سيناء

نشر احمد فتحى لاعب النادى الاهلى عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، صورة ينعى بها شهداء الوطن في سيناء.





وكتب فتحى قائلًا "رحم الله شهداء الوطن . وإنا لله وإنا إليه راجعون #تحيا_مصر".





يذكر ان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة إنفجرت مساء امس بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.





وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.









وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.



