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محافظات

شاهد .. تشييع جثمان شهيد الدقهلية في حادث بئر العبد بـالورود والزغاريد

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:21 م
تشييع جثمان شهيد
تشييع جثمان شهيد الدقهلية في حادث بئر العبد بـالورود
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همت الحسينى
شاركت سيدات ديمشلت مسقط رأس الشهيد عبد الحميد صبح الامام فى جنازته بالزغاريد والهتاف وحملن ورودا يودعن بها الشهيد.

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وقامت السيدات المشاركات في الجنازة بترديد هتافات: "لا اله الا الله عبد الحميد حبيب الله"، و"يا إرهابي يا خسيس.. تار شهداؤنا مش رخيص".

وشيع آلاف من أبناء قرية ديمشلت والقرى المجاورة بدكرنس جثمان شهيد الواجب عبد الحميد صبح ٢٢ عاما فى مشهد جنائزى مهيب وسط هتافات تندد بالإرهاب الغاشم رافعين صور الشهيد وعلم مصر.

تقدم الجنازة عدد من القيادات العسكرية والسياسية والتنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية، كما حضر عدد غفير من زملاء الشهيد لتقديم واجب العزاء.

وخرج أبناء القرية حاملين صور الشهيد ولافتات تندد بالارهاب ومموليه مرددين هتافات ضد الإرهابيين وأعوانهم منها" لا إله إلا الله الإرهابي عدو الله، يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح".
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