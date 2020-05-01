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فن

أحمد العوضى يظهر مع طفل حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية في الاختيار

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:21 ص
احمد العوضي والطفل
احمد العوضي والطفل
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محمد بدران
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان أحمد العوضي، مع الطفل الذي ظهر في حلقة مسلسل الاختيار، وتواجد مكان محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، ودار حوار بينه وبين صاحب الكشك.

ووقع الهجوم الحقيقي على موكب الوزير في شارع مصطفى النحاس بحي مدينة نصر أثناء انتقال الوزير إلى مقر عمله في وزارة الداخلية.

ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان  أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 

ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي. 

وقام المخرج بيتر ميمي بتصوير جزء كبير من مشاهد المسلسل في منطقة جبلية في لبنان تقع مع الحدود السورية، والتي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي. 

ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E ، قناة ام بي سي دراما. 

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.


ويشارك 9 نجوم في مسلسل الاختيار كـ ضيوف شرف من ابرزهم آسر ياسين ، ماجد المصري ، إياد نصار وصلاح عبد الله. 

أحمد العوضى يظهر مع طفل حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية في الاختيار
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