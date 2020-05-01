أمين الفتوى بدار الإفتاء: الإنسان له ثواب كبير إذا لم يزر أقاربه خلال تلك الفترة..فيديو

أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى ب دار الإفتاء، أنه يجب على المواطنين أن يكونوا حرصين بشكل كبير على التباعد الجسدي والأجتماعي حتى لا يتم نقل عدوى فيروس كورونا لأقاربنا.





خلال لقائه، مع برنامج "صباحك مصري" عبر فضائية mbc مصر 2 أن الإنسان سيكون له ثواب كبير إذا لم يزور أقاربه خلال تلك الفترة العصيبة مؤكدا أن الهدف الرئيسي من ذلك هو كف الأذى عنهم. وأضاف عمران





وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يجب أيضا ارتداء الكمامات الواقية والتي بدورها تساهم في عدم نشر العدوى.





وأشار الدكتور خالد عمران أنه يجب الحرص على التواصل والتعاون مطلوب ويجب ألا يكون هناك تجمعات من الممكن ان تسبب ضرر بالغ للمواطنين.





لا بد اذا تعرض أى شخص لأى أذى سيسبب ألام للجميع لأنه من الممكن أن يسبب ضرر بالغ لغيره.