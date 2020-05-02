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أخبار العالم

91 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بفيروس كورونا في السودان

السبت 02/مايو/2020 - 02:42 ص
ارتفاع إصابات فيروس
ارتفاع إصابات فيروس كورونا في السودان إلى 533
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في السودان تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا في السودان إلى 533 حالة إصابة.

وسجل السودان 5 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس، وبذلك يرتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 36 حالة.

وتسببت أزمة كورونا في شلل اقتصادي حول العالم، حيث توقفت المصانع، وأغلقت الدول حدودها، وتوقفت حركة الطيران والشحن تقريبا، وهو ما أثر سلبيا على العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية حول العالم، والتي تفاوتت في مدى تأثرها بالفيروس.

وقالت منظمة العمل الدولية إن الدول العربية وأوروبا هي أكثر مناطق العالم المتأثرة اقتصاديا بسبب فيروس كورونا. وبحسب المنظمة الدولية فإن تداعيات الجائحة على القطاع الاقتصادي تفوق سوءا أزمة 2008-2009 المالية.
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