91 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بفيروس كورونا في السودان

أعلنت السلطات الصحية في السودان تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا في السودان إلى 533 حالة إصابة.





وسجل السودان 5 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس، وبذلك يرتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 36 حالة.





وتسببت أزمة كورونا في شلل اقتصادي حول العالم، حيث توقفت المصانع، وأغلقت الدول حدودها، وتوقفت حركة الطيران والشحن تقريبا، وهو ما أثر سلبيا على العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية حول العالم، والتي تفاوتت في مدى تأثرها بالفيروس.



