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رياضة

ميلنر: دوري أبطال أوروبا حافز لنا لتحقيق المزيد من البطولات في ليفربول

السبت 02/مايو/2020 - 05:15 ص
جيمس ميلنر
جيمس ميلنر
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محمد رشاد
أكد لاعب فريق ليفربول، جيمس ميلنر، إنه يتطلع إلى الفوز بالمزيد من البطولات مع النادي الإنجليزي وعدم الاكتفاء بما حققوه حتى الآن.

وفاز ليفربول بثلاثية دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، العام الماضي.

وقال ميلنر في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "كنت حريصًا على الفوز ببطولة مع هذا النادي، أنت تمشي في ميلوود كل يوم وترى البطولات التي فاز بها النادي، من الواضح أن الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في العام السابق، والاقتراب من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب خوض السوبر الأوروبي ونهائي كأس العالم للأندية، كل ذلك يُعد شيء ضخم بالنسبة لنادي بحجم ليفربول".

وأضاف: "أنت ترى التاريخ وكل يوم ترى اللاعبين الذين لعبوا، واللاعبين الذين أرتدوا القميص رقم 7 قبلي، عندما تلعب في الأنفيلد وتتعايش مع هذه الأجواء وتصل إلى النهائيات ولا تفوز بها، ثم تأتي لحظة الفوز بالبطولات، هذا يؤكد على مدى ضخامة ذلك بالنسبة للنادي وأهميته".

وواصل: "ندرك جيدًا مدى العلاقة بين ليفربول والبطولات الأوروبية، لقد تمكنا من الفوز بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية لهذا الموسم، وسيكون من الرائع إضافة المزيد، ولكن كان من الرائع كذلك أن نفوز بدوري أبطال أوروبا سويًا، وهو اللقب الأول معًا كفريق".

واستكمل: "هذا الأمر يمنحك الحافز الكافي للمضي قدمًا، آمل أن نحقق المزيد من الألقاب، لا نريد أن نكون الفريق الذي فاز للتو بالكأس، نريد المضي قدمًا، والفوز بأكبر عدد ممكن من البطولات".
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