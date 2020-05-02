AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد فريد يشارك بمسلسلين في دراما رمضان «فلانتينو» و «اختراق»

السبت 02/مايو/2020 - 08:30 ص
أحمد فريد
أحمد فريد
Advertisements
سعيد فراج
يخوض الفنان أحمد فريد المارثون الدرامي الرمضاني بمشاركته في مسلسل "فلانتينو" بطولة الزعيم عادل إمام، في دور جديد ومختلف عليه، ومع تصاعد الأحداث تتفجر مفاجأت شخصيته.

ويجسد أحمد فريد شخصية دكتور يسمى "شريف" ومتزوج من "صافي" التي تلعب دورها الفنانة رانيا محمود ياسين، ولكن كتب الله عليها عدم الإنجاب، وبالرغم من ذلك لم يتخلى عنها "شريف" ويحبها كثيرًا، ويحاول تعويضها ما حرمت منه في حياتها.

كما أنه مسئول عن والدته وأخيه الصغير، ولكن تستغله والدته كثيرًا، ليصرف عليهم، وييضعوه في وجه المدفع في أخطاء أخيه الصغير، وتكره والدته زوجته كثيرًا، وفي نفس الوقت هو يحاول إرضاء الطرفين، وفي نهاية المطاف يتورط في عملية إرهابية.

وتدور قصة مسلسل “فلانتينو” حول شخص يسمى فلانتينو ويلعب دوره الفنان عادل إمام، يمتلك العديد من المدارس التي تسمى باسمه، وتدير المدارس معه زوجته عفاف -دلال عبد العزيز-، ويتورط في العديد من القضايا بسبب تشابه اسمه مع شخص ما يورطه في وصولات أمانه، ويحاول هو البحث عن ذلك الشخص، ويكتشف أنها فتاة ويتطابق اسمه مع اسمها تمامًا ويقع في حبها، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي لايت ممزوج به بعض الكوميديا.

“فلانتينو” يضم العديد من الفنانين منهم عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، وفاء صادق، طارق الإبياري، حمدي الميرغني، هدى المفتي، إنعام الجريتلي، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

كما يقدم الفنان أحمد فريد، شخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسل "اختراق" حيث يجسد شخصية دكتور مصري يسافر لحضور مؤتمر صحفي في أوروبا وهناك يحدث تفجير ويتورط فيه، وتبدأ رحلته في البحث عن مخرج.

ويشارك في بطولة المسلسل الذي كتبه نور وليد الحجة، وتنتجه إحدى شركات الإنتاج السعودية، بمشاركة ممثلين من مصر وسوريا والسعودية وصربيا وأمريكا، وأبرزهم: باسم ياخور، وديما الجندي، ومازن حاج قاسم من سوريا، وأحمد فريد من مصر، وعبدالمحسن النمر من السعودية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنكسر الدنيا.. شاهد رانيا محمود ياسين من داخل كواليس فلانتينو

صورة نادرة لـ رانيا محمود ياسين بمرحلة الطفولة مع والدها

رانيا محمود ياسين لصدى البلد: فالنتينو عمل مكتمل العناصر

لأول مرة.. ابنة الزعيم عادل إمام تشارك في تيك توك.. فيديو

إفيه مر عليه 47 سنة.. مشهد يجمع بين عادل إمام وسمير صبرى.. فيديو

مسلسل فلانتينو الحلقة الأولى.. عادل إمام صاحب مجموعة مدارس دولية

ترشيحاتنا

حكايات رمضانية.. رفض الإفطار فأنصفته عدالة السماء.. أحمد حسن ينقذ مصر من عش الدبابير وينعش حلم الـ80 مليون

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 2-5-2020

حبس متهم 4 أيام لانتحال صفة النائب العام

من لم يشاهد مسلسل الاختيار آثم.. الإفتاء توضح فبركة تصريحات المفتي

كان نازل يخطب واتزف على الجنة.. أسرة أحمد حسنين شهيد موقعة البرث تروى اللحظات الاخيرة فى حياته

وسط قيادات الجيش.. أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية.. شاهد

AdvertisementS

قرار جديد من وزيرة الصحة بعد زيادة أعداد مصابي كورونا.. فيديو

لماذا تم تعديل ساعات الحظر من 8 لـ9 وإلغاء الإغلاق الجمعة والسبت؟.. وزير الصحة تجيب

وزيرة الصحة: الرئيس السيسي كلف باستئناف قوائم انتظار الحالات الحرجة

دكتور تحاليل: علاج مصابى كورونا ببلازما المتعافين ايجابية| شاهد

أخبار التوك شو.. الصحة العالمية تحذر من تدهور الأوضاع بسبب كورونا في 4 دول عربية.. مفاجأة عن رامز جلال وهجوم على سما المصري

وزيرة الصحة: حجزنا أول دفعة من عقار ريمديسفير لعلاج مصابي كورونا

أخبار الرياضة .. مذيع قناة الزمالك يدخل فى نوبة بكاء على الهواء.. شوبير يكشف مصير رمضان صبحي وموقف الدولة من عودة الدوري

الحقن بـ دماء الإبل والغراء أمل جديد في القضاء على أخطر الفيروسات

مع انشغال البشرية.. فيديو لكويكب ضخم كاد أن يصطدم بالأرض ..شاهد

أخبار الفن.. أحمد فلوكس يكشف أسرار زواجه من هنا شيحة.. أيتن عامر تورط أحمد مجدي بحملها

وسط قيادات الجيش.. أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية.. شاهد

وزير التعليم يعلن آليات تسليم أبحاث طلاب المدارس.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع انشغال البشرية.. فيديو لكويكب ضخم كاد أن يصطدم بالأرض ..شاهد

من ياسمين صبري ل أمينة خليل .. أسعار إطلالات المشاهير في أول أسبوع من رمضان

الحقن بـ دماء الإبل والغراء أمل جديد في القضاء على أخطر الفيروسات