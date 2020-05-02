أحمد فريد يشارك بمسلسلين في دراما رمضان «فلانتينو» و «اختراق»

يخوض الفنان أحمد فريد المارثون الدرامي الرمضاني بمشاركته في مسلسل "فلانتينو" بطولة الزعيم عادل إمام، في دور جديد ومختلف عليه، ومع تصاعد الأحداث تتفجر مفاجأت شخصيته.





ويجسد أحمد فريد شخصية دكتور يسمى "شريف" ومتزوج من "صافي" التي تلعب دورها الفنانة رانيا محمود ياسين، ولكن كتب الله عليها عدم الإنجاب، وبالرغم من ذلك لم يتخلى عنها "شريف" ويحبها كثيرًا، ويحاول تعويضها ما حرمت منه في حياتها.





كما أنه مسئول عن والدته وأخيه الصغير، ولكن تستغله والدته كثيرًا، ليصرف عليهم، وييضعوه في وجه المدفع في أخطاء أخيه الصغير، وتكره والدته زوجته كثيرًا، وفي نفس الوقت هو يحاول إرضاء الطرفين، وفي نهاية المطاف يتورط في عملية إرهابية.





وتدور قصة مسلسل “فلانتينو” حول شخص يسمى فلانتينو ويلعب دوره الفنان عادل إمام، يمتلك العديد من المدارس التي تسمى باسمه، وتدير المدارس معه زوجته عفاف -دلال عبد العزيز-، ويتورط في العديد من القضايا بسبب تشابه اسمه مع شخص ما يورطه في وصولات أمانه، ويحاول هو البحث عن ذلك الشخص، ويكتشف أنها فتاة ويتطابق اسمه مع اسمها تمامًا ويقع في حبها، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي لايت ممزوج به بعض الكوميديا.





“فلانتينو” يضم العديد من الفنانين منهم عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، وفاء صادق، طارق الإبياري، حمدي الميرغني، هدى المفتي، إنعام الجريتلي، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.





كما يقدم الفنان أحمد فريد، شخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسل "اختراق" حيث يجسد شخصية دكتور مصري يسافر لحضور مؤتمر صحفي في أوروبا وهناك يحدث تفجير ويتورط فيه، وتبدأ رحلته في البحث عن مخرج.



