جوزيه مورينيو: من الجيد استئناف الدوري الإنجليزي





وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت مؤخرا إيقاف مسابقة الدوري لأجل غير مسسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.





وقال جوزيه مورينيو في تصريحات لصحيفة " ماركا" الإسبانية:" سيكون من الجيد عودة الدوري الإنجليزي، لو أتيحت الظروف الصحية المناسبة".





وأضاف:" لا يوجد شيئ أسمه اللعب خلف الأبواب المغلقة، عدم تواجد الجماهير في الملعب لا يعني أن المباراة لن يشاهدها أحد، المباريات ستنقل عبر شاشات التلفزيون وسيتابعها الملايين".





يذكر أن توتنهام يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة.

كشف جوزيه مروينيو المدير الفني لفريق توتنهام، موقفه من استئناف مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج".