لمواجهة كورونا.. إجراء جديد لأصحاب المطاعم ومحلات الحلويات بالشرقية.. تفاصيل

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، كتابًا دوريًا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية إيماءً لما جاء بكتاب الغرفة التجارية للمحافظة رقم ( 619 ) بتاريخ 27/4/2020م في ضوء قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 23/4/2020م بشأن التدابير والإجراءات الاحترازية التي قررتها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.





تضمن القرار ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية المشار إليه وطلب الموافقة علي مراعاة استثناء المطاعم والمحال المشار إليها من قرار الغلق من الساعة الخامسة مساء يوميًا وأن تظل مفتوحة لتقديم خدمات التيك أواي لمن يرغب من المواطنين حتى التاسعة مساء و خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم تنفيذًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء المشار إليه منعًا لإزدحام المواطنين على تلك المحال للحصول على احتياجاتهم اليومية .





تضمن المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه "يستمر إغلاق المقاهي والكافتريات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات وما يماثلها من المنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه كما يستمر إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة التيك أواي خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة".





وتنفيذا لما ورد بالقرار المشار إليه في مادته الثانية في فقرتها الثانية وكتاب الغرفة التجارية المشار إليه يتعين الإلتزام بالآتي :-





يتم الالتزام بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.





تقديم المطاعم و ما يماثلها من محال بيع المأكولات و المشروبات و الحلويات لخدمة ( التيك أواي ) بحصول المواطنين من تلك المحال على إحتياجاتهم من مأكولات و مشروبات وحلويات و الإنصراف مباشرة وذلك إلى ماقبل التاسعة مساء يوميا ( وقت بدء حظر الإنتقال و التحرك ).





تقديم المطاعم ومحال بيع المأكولات والمشروبات والحلويات خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم مع الإلتزام بجميع الإحتياطات الصحية الواجبة.



