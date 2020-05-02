ضبط 3 متهمين بحوزتهم قطع أثرية أثناء معاينة الشراء بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 3 قطع يشتبه فى أثريتها، أثناء معاينة الشراء فى منزل أحدهم بمركز أبوتشت.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة أبوتشت، يفيد بضبط 3 متهمين بقرية كوم جابر، و بحوزتهم 3 قطع يُشتبه في أثريتها.

وتبين من تحريات المباحث، أن سالم.ف.ا 35 عامًا" مقيم نجع حمادي" أحضر القطع المضبوطة معه من محافظة بني سويف، وعرضها للبيع على كل من: اسماعيل.ح.ا ومحمد.ع.ع " مقيمان كوم جابر بمركز أبوتشت".

و أثناء عملية معاينة القطع المشتبه فى أثريتها بغرض الشراء، داهمت القوة الأمنية المنزل، و عثرت على المضبوطات بحوزة المتهمين الثلاثة.

تحفظت القوة الأمنية على المتهمين والمضبوطات، و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.

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