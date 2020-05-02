ضبط 3 متهمين باختطاف طالب لإجباره على دفع مبلغ مالى بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط 3 متهمين، اختطفوا طالب فى مدينة قنا، لإجباره على دفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد تلقى النجدة بلاغ من مدثر ياسر رجب 22 عامًا، باختطاف شقيقه محمد 20 عامًا، طالب فجر اليوم.

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم قنا، من كشف غموض الواقعة و ان كل من: محمد.س.ا، و أحمد.س.ا، و أحمد.ر.م، وراء ارتكاب الواقعة للحصول على مبلغ مالى مقابل إطلاق سراح المجنى عليه.

وعثرت القوة الأمنية عقب ضبط المتهمين وتحرير المجنى عليه، على بندقية خرطوش وأسلحة بيضاء عبارة عن " خناطر ومطاوي" و دراجتين ناريتين مبلغ بسرقتهما.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهمين.

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