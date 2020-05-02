ثقافة قنا تواجه كورونا بتنظم ليالي رمضان أونلاين.. فيديو

بدأ فرع ثقافة قنا، تنظيم عدد من الفعاليات الالكترونية" أونلاين"، ضمن مبادرة " خليك-فى-البيت-الثقافة -بين -ايديك" لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ولعدم حرمان المواطنين من الليالى الرمضانية والفعاليات الثقافية التى اعتاد عليها الكثير من أبناء قنا فى ليالى شهر رمضان المبارك.





وتضمنت الفعاليات ورش لعمل للتدريب على عمل فوانيس وزينة شهر رمضان، بجانب محاضرات عن الثقافة و فيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منه، فضلا عن الفعاليات الثقافية والأمسيات الشعرية المعتادة لفرع ثقافة قنا، فى محاولة للتخفيف من تداعيات الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا.





أعد فرع ثقافة قنا، برنامج ثقافي وفنى يتضمن العديد من المحاضرات والأمسيات الشعرية والورش الفنية، بدأها أمس من قصر ثقافة قنا، بمحاضرة تحت عنوان " رمضان في ذاكرة المبدعين" ألقاها الأديب مصطفى جوهر، كما أعد قصر ثقافة الطفل بقنا محاضرة بعنوان "دور الأسرة في توعية الأطفال بأخطار ڤيرس كورونا" ألقتها سميرة ابراهيم، فيما بث قصر ثقافة نجع حمادى محاضرة بعنوان "قراءات أدبية فى إبداعات محلية" ألقاها محمد شمروخ.





و قدم قصر الشهداء بعزبه الألفي محاضرة بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية بأخطار ڤيروس كورونا" حاضر فيها فكري سيلمان، وعقد بيت ثقافة فرشوط محاضرة بعنوان "التباعد الاجتماعي والحد من انتشار ڤيروس كورونا" ألقاها الناقد وائل النجمي، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بفاو قبلي محاضرة بعنوان "تعزيز قيم التسامح بين أفراد المجتمع" لسيد عطا، وأعد بيت ثقافة دشنا ورشة فنون تشكيلية بعنوان "كيف ترسم مظاهر رمضان" لمريم توت، بينما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالمنيرة الجديدة ورشة فنون تشكيلية بعنوان "تنفيذ أشكال فنية متنوعة من خامة الصلصال".





و اشار محمود عبدالوهاب، مدير فرع ثقافة قنا، إلى أن الفرع يعد لعدد من الفعاليات، منها محاضرة بعنوان "الصيام صحة وتقوية لجهاز المناعة" بقصر ثقافة قوص يلقيها د. محمود أحمد عاطف، يوم 10 رمضان، بينما يُعد قصر ثقافة أبو دياب غرب محاضرة بعنوان "كيفية تجنب انتشار الأمراض المعدية" ويلقيها محمود منصور، وتعد مكتبة الطفل والشباب بالمراشدة محاضرة بعنوان "تأثير الشائعات على المجتمع" يلقيها محمود الشريف.





واضاف عبدالوهاب، كما يعد قصر ثقافة الشهداء بدشنا ورشة فنون تشكيلية بعنوان "كيف ترسم لوحة عن مظاهر شهر رمضان"، بجانب إعداد ورشة فنون تشكيلية بعنوان "تنفيذ أعمال القص واللصق" ببيت ثقافة نقادة، وفى يوم ١٥ رمضان يعد قصر ثقافة قنا محاضرة بعنوان" دور الإعلام في التوعية بمخاطر فيروس كورونا" يلقيها الاعلامى يوسف رجب، كما يعد قصر ثقافة نجع حمادي محاضرة بعنوان "التوعية بمخاطر ڤيروس كورونا" تلقيها فايزه فهمي، بينما تعد مكتبة الشباب والطفل بقفط محاضرة بعنوان "الثقافة ودورها بالفكر الإنساني" يلقيها الدكتور محمد عبد الحميد سلامة، بجانب ذلك يقدم قصر ثقافة قوص بث أونلاين لندوة بعنوان "إبداعات شعرية من فن الواو" يشارك بها أحمد الشباط وعبيد أبو الري، وفي سياق متصل يعد بيت ثقافة دشنا أمسية شعرية "شاعر وتجربة" يشارك بها حمدي حسين.





أما قصر ثقافة نجع حمادي، فيعد في يوم ٢٢ رمضان محاضرة بعنوان "رمضان مدرسة الأخلاق" يلقيها الدكتور سيد على الدنقلاوي، كما يقدم بيت ثقافة نقادة أمسية شعريه عن شعر العامية يلقيها محمد أحمد إبراهيم، بينما تعد مكتبة الطفل والشباب بالمنيرة الحديثة محاضرة بعنوان "الفن الإسلامي في العصر العباسي" يلقيها سعيد محمد عمر، ويشارك قصر ثقافة قنا بإقامة ورشة فنون تشكيلية بعنوان "كيفية تنفيذ البورتريه"، ويعد قصر ثقافة الطفل بقنا ورشة فنون تشكيلية بعنوان "كيفية تنفيذ إرشادية".





يذكر أن الليالى الثقافية التى كان ينظمها فرع ثقافة قنا، فى شهر رمضان من كل عام، كانت تحظى باهتمام كبير من أهالى قنا، للاستمتاع بالفعاليات الثقافية المتنوعة الت تقدم فى قصور أو بيوت الثقافة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.





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