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محافظات

بقا حاجة تانية خالص.. شاهد كيف أصبح جسر السويس بعد تطويره

السبت 02/مايو/2020 - 05:04 م
جسر السويس اثناء
جسر السويس اثناء تطويره
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عبد العزيز جمال
تعمل محافظة القاهرة بناء على توجيهات القيادة السياسية، على سرعة الانتهاء من المشروعات التنموية والتطويرية في مختلف المجالات.

ومن أبرز تلك المشروعات أعمال التطوير التي تتم بشارع جسر السويس وميدان الألف مسكن، والتي أحدثت نقلة نوعية للمنطقة من العشوائية إلى الرقي الذي يليق بالقاهرة.

وتشمل خطة تطوير شارع جسر السويس فى المنطقة الواقعة بين شارع القبة وميدان الألف مسكن ، حيث بدأ التطوير من ميدان ألف مسكن حتى شارع الكوبري تبلغ خمسة كيلو مترات تقريبًا ، وتم تقليص الأرصفة والجزيرة الوسطى وتجميلها وتزويدها بأعمدة إنارة مزدوجة وتكثيف أعمال الزراعة بأحواض الزهور المنشأة حديثًا وتقليم الأشجار.

كما تم تخصيص أماكن لعبور المشاة وتحدد بمطبات خفيفة وعمل تخطيط مروري وإشارات ضوئية.

وتم نقل سيارات السرفيس من ميدان ألف مسكن.

وتنفذ المشروع مديرية الطرق بالمحافظة، بتكلفة ٤٨ مليون جنيه وهى الأعمال التى تقوم بها المحافظة في إطار خطتها لرفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية فى المنطقة.

وصلت نسبة تنفيذ أعمال التطوير التى بدأت فى شهر أكتوبر الماضي ٩٨ %.

كما تم توسعة عرض شارع جسر السويس الذي يبلغ طوله 4.7 كم ليصبح 22.5 متر للاتجاه الواحد بدلا من 11.5 متر قبل التطوير. 

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، تفقد  اليوم أعمال تطوير شارع جسر السويس لمتابعة سير العمل.
بقا حاجة تانية خالص.. شاهد كيف أصبح جسر السويس بعد تطويره
بقا حاجة تانية خالص.. شاهد كيف أصبح جسر السويس بعد تطويره
بقا حاجة تانية خالص.. شاهد كيف أصبح جسر السويس بعد تطويره
بقا حاجة تانية خالص.. شاهد كيف أصبح جسر السويس بعد تطويره
بقا حاجة تانية خالص.. شاهد كيف أصبح جسر السويس بعد تطويره
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