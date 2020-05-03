سعر العملات الأجنبية اليوم الأحد 3-5-2020

ننشر اسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الاحد 3 مايو 2020 وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك الاهلى المصرى.
سعر الدولار اليوم الاحد
استقر سعر صرف الدولار اليوم الاحد مقابل الجنيه ليسجل 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاحد
سجل سعر اليورو 16.98 جنيه للشراء و 17.18جنيه للبيع.
واستقر سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.49 جنيه للشراء و 19.76جنيه للبيع .
وسجل الفرنك السويسرى 16.06جنيه للشراء و 16.26جنيه للبيع .
واستقرت كورنا سويدية عند 1.59جنيه للشراء و 1.61جنيه للبيع.
اسعار العملات الاسيوية اليوم الاحد
سجل الين اليابانى"100" 14.67 جنيه للشراء و 14.82 جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.21 جنيه للشراء و 2.23جنيه للبيع.