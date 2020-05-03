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اقتصاد

سعر العملات الأجنبية اليوم الأحد 3-5-2020

الأحد 03/مايو/2020 - 09:31 ص
عملات اجنبية
عملات اجنبية
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آمنة عبد العظيم
ننشر اسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الاحد 3 مايو 2020 وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك الاهلى المصرى.

سعر الدولار اليوم الاحد 

استقر سعر صرف الدولار اليوم الاحد مقابل الجنيه ليسجل 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.


اسعار العملات الاجنبية اليوم الاحد 

سجل سعر اليورو 16.98 جنيه للشراء و 17.18جنيه للبيع.

واستقر سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.49 جنيه للشراء و 19.76جنيه للبيع .

وسجل الفرنك السويسرى 16.06جنيه للشراء و 16.26جنيه للبيع .

واستقرت كورنا سويدية عند 1.59جنيه للشراء و 1.61جنيه للبيع.

اسعار العملات الاسيوية اليوم الاحد

سجل الين اليابانى"100" 14.67 جنيه للشراء و 14.82 جنيه للبيع .

واستقر اليوان الصينى عند 2.21 جنيه للشراء و 2.23جنيه للبيع.
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