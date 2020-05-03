وزير المالية يكشف للنواب تطورات أزمات وخسائر الهيئات الاقتصادية

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2018 / 2019، يعكس تطورا كبيرا في أدائها وتحقيق المستهدفات.





جاء ذلك في معرض تعقيب معيط على التقرير الذي عرضته لجنة الخطة والموازنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /الأحد/ بشأن التقرير العام لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخـزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019.





وأشار معيط إلى أن تجاوزات الهيئات الاقتصادية بلغت 9 مليار جنيه في العام المالي 2018 -2019 ، كما حققت الموازنة العامة للدولة في نفس العالم المالي زيادة في المصروفات بنسبة 7. 14 في المائة مقارنة بالعام الماضي 2017-2018.





ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة عملت على تقليل خسائر الهيئات الاقتصادية، وتحقيق أرباح من جانب بعضها من خلال الانضباط المالي الكامل، مؤكدا أن الحكومة اجتهدت لتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الخطة والموازنة، والجهاز المركزي للمحاسبات.



