برلمانية تشيد بتوجيهات الرئيس بالالتزام بطرق الوقاية للعاملين بالمشروعات القومية

أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي، خلال اجتماعه برئيس الوزراء، لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الكبرى، باستمرار العمل بها مع تطبيق أعلى درجات الوقاية والرعاية الصحية للعاملين بالمواقع للحفاظ على سلامتهم.





وأوضحت فهيم، في بيان لها، أن الدولة المصرية تسير في اتجاهين في وقت واحد باستراتيجية شاملة تستهدف استمرار دفع عجلة الإنتاج والتشييد والبناء والسعي للانتهاء من خارطة تنفيذ المشروعات القومية في الوقت المحدد لها، في الوقت الذي وضعت فيه الدولة خطة عازمة لمواجهة فيروس كورونا، وتطبيق إجراءات احترازية مشددة لمواجهة هذا الوباء.



