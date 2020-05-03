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فن

قلقانة عليك.. نور بصحبة محمد رمضان من كواليس مسلسل البرنس

الأحد 03/مايو/2020 - 09:27 م
محمد رمضان ونور
محمد رمضان ونور
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محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية نور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة من كواليس مسلسل "البرنس" بصحبة محمد رمضان والذى يخوضان من خلاله الماراثون الرمضانى 2020 .


وعلقت نور على الصورة قائلة " قلقانة عليك من اللي جاي يا رضوان! 🤦🏻‍♀️ #كواليس_البرنس
#رمضان٢٠٢٠
#رمضان_كريم"


من ناحية أخرى، حددت قناة dmc موعد عرض مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان، وأن أول عرض الساعة 8:00 مساء والإعادة 2:00 صباحا و10:00 صباحا. 

مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه. 

ويسجل مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.



 
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