قلقانة عليك.. نور بصحبة محمد رمضان من كواليس مسلسل البرنس

View this post on Instagram

قلقانة عليك من اللي جاي يا رضوان! 🤦🏻‍♀️ #كواليس_البرنس #رمضان٢٠٢٠ #رمضان_كريم #StayHome #StaySafe #Quarantine #Ramadan2020 #MonthOfGood