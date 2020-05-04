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حوادث

نفوق 10 رؤوس ماشية في حريقين بسوهاج

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:32 م
صدى البلد
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خالد رياض
اندلع حريق في منزلين وحوش للماشية بدائرة مركز دارالسلام بسوهاج، ونتج عن الواقعة نفوق 10 رؤوس ماشية، ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات بأحد، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا بنشوب حريق بناحية أولاد طوق غرب بمركز دارالسلام.


وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين نشوب الحريق بمنزل ملك "عنابه.ع.ا" 50 عاما ربة منزل، وامتدت النيران لمنزل وحوش مجاورين، ملك كل من "إبراهيم.م.ع" 35 عاما عامل ، و"محمود.ا.س" 40 عاما، عامل.


وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.


وتبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، ونتج عن الواقعة نفوق 10 رؤوس أغنام، واحتراق بعض المنقولات المنزلية، وتم إخطار الإدارة البيطرية بدار السلام لاتخاذ اللازم، والأدلة الجنائية االمعاينة الفنية.

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