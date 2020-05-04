AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أوهم المواطنين بالاستثمار فى تجارة الادوية ونصب عليهم فى 2 مليون جنيه بسوهاج

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:25 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لإستيلائه على أكثر من 2 مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية.

البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (4 مواطنين - مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات الفرع صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية، والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (2,150,000 - إثنين مليون ومائة وخمسون ألف جنيه مصرى) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى بالمخالفة للقـانــون .. كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى إسترداد أموالهم.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محبوس فى قضية كهرباء.. سوهاجي ينصب على 26 مواطنا ويستولى على 17 مليون جنيه

جمع منهم 2 مليون جنيه.. شخص ينصب على 5 آخرين بزعم توظيف أموالهم بسوهاج

نصاب يستولى على أموال أهالى الشرقية بزعم توظيفها

استولى على 270 ألف جنيه.. ضبط تاجر متهم بالنصب على 3 مواطنين في سوهاج

ضبط صاحب مزرعة دواجن ينصب على 6 مواطنين في 5 ملايين جنيه بسوهاج

بحجة الاستثمار العقارى وفرص العمل.. 3 أشخاص ينصبون على المواطنين بسوهاج

ترشيحاتنا

اللجنة العامة بالبرلمان توافق على إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر

النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر

منها تعطيل الدراسة وتأجيل رسوم بعض الخدمات.. عبد العال: قوانين مواجهة كورونا قيد التنفيذ

وزير الكهرباء لـ "صدى البلد": التقديم لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة في أسرع وقت

التوقيع السري خط أحمر .. رسالة قوية من إنبي لـ نجمه أسامة جلال بسبب الأهلي والزمالك

إنا أعطيناك الكوثر.. علي جمعة يكشف معنى لا يعرفه كثيرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر من السهر ليلا وتجاوز موعد النوم.. يزيد خطر الإصابة بهذه الأمراض

بعباءة مطرزة.. هبة الأباصيرى بإطلالة جذابة تبرز جمالها

مشاجرة بين راكبين تتسبب في هبوط طائرة اضطراريًا .. ما القصة