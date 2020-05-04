جريمة كاملة | هكذا علق أحمد ناجي على هروب عصام الحضري من الأهلي .. فيديو

علق أحمد ناجي حارس مرمي الاهلي السابق ، ومدرب سموحة الحالي ، عن واقعة هروب عصام الحضري من النادي الاهلي .









وقال ناجي ، عبر قناة اون تايم ، انه بالفعل لا يعلم ان عصام الحضري هرب من النادي الاهلي ، متابعا: علمت ذلك عندما كان متواجدا على متن الطائرة متوجها الي سويسرا.





وشدد ناجي ، على انه لم يتحدث مع الحضري بعد هذه الخطوة 3 سنوات، وكانت قطيعة كاملة لأن ما فعله جريمة، وكان لها تبعات بعد ذلك.









وأضاف: علاقتنا عادت مرة اخري علي طبيعتها بعدما اعترف انه اخطأ، مشددا علي انه عاد من سويسرا بسبب قلة الإمكانيات المادية ولكنه استمر فترة حتى لا يقال عنه أنه فشل .









وشارك عصام الحضري في بطولة كأس العالم فى روسيا 2018 .