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رياضة

جريمة كاملة | هكذا علق أحمد ناجي على هروب عصام الحضري من الأهلي .. فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:17 م
عصام الحضري
عصام الحضري
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حسن العمدة
علق أحمد ناجي حارس مرمي الاهلي السابق ، ومدرب سموحة الحالي ، عن واقعة هروب عصام الحضري من النادي الاهلي .


وقال ناجي ، عبر قناة اون تايم ، انه بالفعل لا يعلم ان عصام الحضري هرب من النادي الاهلي ، متابعا: علمت ذلك عندما كان متواجدا على متن الطائرة متوجها الي سويسرا.
 

وشدد ناجي ، على انه لم يتحدث مع الحضري بعد هذه الخطوة 3 سنوات، وكانت قطيعة كاملة لأن ما فعله جريمة، وكان لها تبعات بعد ذلك.


وأضاف:  علاقتنا عادت مرة اخري علي طبيعتها بعدما اعترف انه اخطأ، مشددا علي انه عاد من سويسرا بسبب قلة الإمكانيات المادية ولكنه استمر فترة حتى لا يقال عنه أنه فشل .


وشارك عصام الحضري في بطولة كأس العالم فى روسيا 2018 .
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