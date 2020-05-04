ماذا دار في اتصال بن زايد مع رئيس غينيا؟

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا الصديقة، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات .. إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك .





كما بحثا خلال الاتصال .. آخر تطورات وباء " كورونا " وانتشاره على الساحة الدولية بشكل عام وفي منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا على وجه الخصوص، وخطط وإجراءات التعامل معه في البلدين والتعاون وتبادل الخبرات بينهما في هذا الشأن.





وجدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال، مساندة دولة الإمارات جمهورية غينيا الصديقة في تصديها لفيروس " كورونا " ..





مؤكدا أن التضامن هو طريق العالم للانتصار على هذا الوباء.



