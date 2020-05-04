تكريم الأهلي عقب التتويج بأفضل شعار عالمي.. فيديو وصور

أعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فوز النادي الأهلي في استفتاء أجمل شعار الأندية حول العالم، الذى أطلقته الصحيفة نهاية الأسبوع الماضي بمشاركة 50 شعارًا لأفضل الأندية.
وتم تكريم الاهلي اليوم وتسلم محمد سراج الدين عضو مجلس ادارة النادي الجائزة عقب حصول شعار النادي على المركز الأول.
وقالت الصحيفة الإسبانية إن الأهلي جاء في المركز الأول، ثم الرجاء البيضاوي المغربي بعد منافسة شرسة، بينما احتل فلومينينسي البرازيلي المركز الثالث.
وحصل الاهلي على 3 ملايين صوت، بينما حصل الرجاء على 2.9 مليون صوت، بفارق كبير عن صاحب المركز الثالث فلومينينسي صاحب الـ167 ألف صوت.
واحتل ريال مدريد المركز الرابع في الاستفتاء الذي شارك به أكثر من 14 مليون شخص حول العالم.