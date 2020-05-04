سيطبق لأول مرة في مصر وأفريقيا.. 8 معلومات عن مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS

اجتمع وزير النقل المهندس كامل الوزير اليوم، الإثنين، برئيس هيئة النقل النهري، بحضور رئيس شركة "ترانس إي تي"، وعدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS.









وفيما يلى نستعرض أبرز المعلومات عن مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل.









1- مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل هو نظام تستخدمه دول الاتحاد الأوروبي في نهر الدانوب الذي يربط شمال وجنوب الدول الأوروبية.





2- المشروع هو نظام عالمي سيتم تطبيقه لأول مرة في مصر وإفريقيا.









3- يساهم فى تخفيف الضغط على شبكة الطُرق التي تتكلف صيانتها مليارات الجنيهات سنويًا.





4- تخفيض تكلفة النقل مقارنة بغيرها من الوسائل الأخرى.





5- المخطط إنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة، الأمر الذي يُبرز معه أهمية تنفيذ مشروع RIS في نهر النيل.









6- ضمن المشروع تنفيذ مشروع مُراقبة ومتابعة حركة الوحدات النهرية River Information System بالمسار الملاحي في المسافة من القناطر الخيرية إلى أسوان.





7- المشروع سيُمثّل نقلة نوعية كبيرة في مجال النقل النهري وسيُساهم في أعمال تأمين و مُراقبة تحرُكات الوحدات النهرية بطول نهر النيل من القاهرة إلى أسوان .





8- يساهم المشروع فى دعم الاقتصاد القومي وزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل.



