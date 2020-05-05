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منوعات

لأول مرة منذ شهور.. حدائق إيطاليا تستقبل الزوار.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:04 ص
صدى البلد
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مريم صليب
عاشت إيطاليا أسوأ فترة في تاريخها الحديث، وفقدت آلاف المواطنين؛ بسبب وباء فيروس كورونا الذي هاجم أهلها وحوَّل شوارعها المكتظة بالبشر، إلى صحراء جرداء. 


ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الحكومة الايطالية قررت تخفيف الإجراءات الوقائية في الدولة تدريجيا؛ استعدادا لعودة الحياة لطبيعتها وخروج المواطنين الى الشوارع لممارسة حياتهم الطبيعية مرة أخرى. 


ولأول مرة منذ شهور، خرج عدد متوسط من المواطنين في إيطاليا إلى الشوارع، مع مراعاة الإجراءات الوقائية من " ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي" الذي يضمن عدم انتقال الفيروس بينهم. 


ونشرت الصحيفة صورا للإيطاليين و هم يتنفسون داخل الحدائق لأول مرة بعد شهور من الحجر الصحي بسبب وباء كورونا.


يشار إلى أن ايطاليا وإسبانيا سجلتا أكبر نسبة وفيات في أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا بين مواطنيهما وخروجهم إلى الشوارع و التهاون مع المرض. 

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