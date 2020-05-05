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ثقافة

سفن روح الآلهة.. أسرار مركب خوفو وحقيقه تسميتها بـ مراكب الشمس

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:05 ص
مركب خوفو
مركب خوفو
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محمد الاسكندرانى
مركب خوفو الشهيرة أطلق عليها البعض مراكب الشمس أو المراكب الجنائزية ، ولقبها البعض بـ سفن روح الآلهة ، استخدمت فى عهد الفراعنة لتعيد الملك إلى الحياة ، بعد البعث وفقا للمعتقدات المصرية القديمة ،من الأماكن المقدسة .

لنتعرف على تاريخ مراكب الملك خوفو وحقيقية ، كونها من المراكب الشمسية ، يوضح لنا أحد أهم خبراء الاثار المصرية الحقيقة الكاملة فى السطور القادمة .

روى الدكتور مجدي فكرى أستاذ الآثار المصرية بجامعة مدينة السادات ، أن هناك 5 مراكب لـ خوفو متواجدة حول الهرم منها 2 من الناحية الشرقية و 2 من الناحية الجنوبية وأخرى بجوار طريق الأهرامات .

أوضح الدكتور مجدي في تصريح لـ«صدى البلد» ،أن مراكب خوفو لقبت خطأ بـ اسم مراكب الشمس ، مشيرا الى أن الحقيقية لا توجد لها علاقة نهائيا ، و الصحيح أن يطلق عليها مراكب جنائزية ،أو مراكب من المراكب التي استخدمت أثناء حياة الملك خوفو .

تابع أستاذ الآثار المصرية  أن بعد اكتشاف المركب الأول ،وجد على بعض قطع الخشب ، أثار الحبال ، متوقعا أن تكون مركبا استخدمها الملك خوفو ،أثناء حياتة أو نقل جثمانه عليها إلى معبد الوادى ، أو إحدى المراكب الجنائزية التي يستخدمونها للنقل ،إلى العالم الأخر وفقا للعقيدة المصرية القديمة .

أستكمل أن لدبنا 8 أنواع ، من المراكب الجنائزية ، تستخدم للعالم الأخر منهم 2 فقط التي يطلق عليهم مراكب الشمس وفقا للمتداول ، لافتا أن اكتشاف المركب الاول للملك خوفو تم اكتشافها سنة عام  1954 ، بالمنطقة الجنوبية بالهرم الكبير على مساحة 17 متر .

أفاد أنه تم اكتشاف المركب الأول للملك خوفو ،عبر الصدفة وذلك خلال الإعداد ، لزيارة إحدى ملوك السعودية .

اضاف أنه عقب الاكتشاف بـ 6 شهور فى مايو 1954 للمركب الاول للملك خوفو ، تم العمل على رفع  الغطاء عن الحفرة ، والتى بلغ طولها قرابة 31 متر ،مغطاه بـ 41 كتلة حجرية من الحجر الجيري ، طول الحجر الواحد 4 متر ،عرض 85 سم ،و ارتفاع الحجر متر و 60 سم ، حيث غلفت الكتل الصخرية ، بمواد تمنع دخول الرطوبة ، و الحشرات .

سرد أن، عدد قطع المركب وصل عددها حوالى 1222 قطعة ، موضوعين فى 13 طبقة ،مرتبين بطريقة منهجية ،و لكن تضرر الجزء الخاص بمقدمة السفينة .

أوضح أن أكبر قطعة طولها حوالي 23 متر ،و اصغر قطعة حوالي 10 سم ،وهنا تكمن الدقة بالاحتفاظ بكل قطعة ،من المركب ،ليعاد استخدامها مرة أخرى .

وحول نوع الخشب ومن أين أتي ، قال أن كل الخشب قادم من شجر الأرز من لبنان ، باستثناء القطع الصغيرة ،غالبا من الخشب المصرى.
قال أن المركب الاولى للملك خوفو ، طولها حوالى 43 متر ونصف المتر، ارتفاعها من المقدمة حوالي 5 متر ،و ارتفاعها من المؤخرة حوالى 7 امتار ،  حيث عقب اكتشافها بـ 6 اشهر ، بدء  فريق عمل من المرممين المحترفين ، فى التعامل مع هذه قطع المركب ، لإعادة تركيبها و ترميمها وأنشأ لها متحف مخصص بجنوب الهرم .

وعن المركب الثاني للملك خوفو أفاد أنه عقب اكتشافة تم التعامل معها عبر بعثة يابانية و استطعوا إخراج حوالي 1200 قطعة خشبية .
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