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حوادث

انتحار شخص يعيش بمفرده في بني سويف الجديدة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:35 ص
صدى البلد
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محمد عبد الحليم

أقدم  شخص في العقد الرابع من عمره ، على الانتحار بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة ، وتم إستدعاء سيارات الإسعاف لنقله إلى المستشفى.


وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالي، لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.


وأفاد مصدر أن "محمد .ف ،ق ،40  عاما، ومقيم بمساكن البنك الأهلي القديم شرق النيل ببني سويف، لقي مصرعه، إثر قيامه بالانتحار.


وقال المصدر، ان الجثة ما زالت موجودة في مكان البلاغ لحين معاينة النيابه العامة، واستدعاء الطبيب الشرعي للوقوف على ملابسات الحادث، وأسباب الوفاة ولحين نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتسليم الجثة إلى ذويها.


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