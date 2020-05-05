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فن

أحمد صلاح حسنى لـ ياسر جلال: الدنيا ولعت يا حسن يا جبالي

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:18 م
احمد صلاح حسنى
احمد صلاح حسنى
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مريم عزت
نشر الفنان أحمد صلاح حسنى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة مع الفنان ياسر جلال من مسلسل الفتوة، وذلك بعد قتل حنوئة صبى ياسر جلال فى المسلسل. 

وعلق الفنان أحمد صلاح حسنى على الصورة قائلا: "الدنيا ولعت يا حسن يا جبالي... الاااااااه".


ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: 

انت ابدعت ف المسلسل , مسلسل حلووووو وبدت احداث مشوقه , احرقلنا المسلسل بالله عليك يامعلم عزمى , حنوءه مات يا عزمي ومش هنسيب حقه. الااااااااااه 

ويشارك الفنان أحمد صلاح حسني في بطولة مسلسل الفتوة مع الفنان ياسر جلال ومي عمر ورياض الخولي وأحمد خليل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

ومسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

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