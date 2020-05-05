أحمد صلاح حسنى لـ ياسر جلال: الدنيا ولعت يا حسن يا جبالي

نشر الفنان أحمد صلاح حسنى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة مع الفنان ياسر جلال من مسلسل الفتوة، وذلك بعد قتل حنوئة صبى ياسر جلال فى المسلسل.
وعلق الفنان أحمد صلاح حسنى على الصورة قائلا: "الدنيا ولعت يا حسن يا جبالي... الاااااااه".
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ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:
انت ابدعت ف المسلسل , مسلسل حلووووو وبدت احداث مشوقه , احرقلنا المسلسل بالله عليك يامعلم عزمى , حنوءه مات يا عزمي ومش هنسيب حقه. الااااااااااه