محافظ بني سويف يتابع ميدانيا أعمال تطوير منطقة الكورنيش وسليمان متولي

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بجولة تفقدية رافقه خلالها مسئولي تنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل من الهيئة الهدنسية والطرق والري للمعاينة على أرض الواقع للأعمال الجاري تنفيذها لتطوير المنطقة السفلية من الكورنيش ، وبحث المعوقات لسرعة تذليلها بالإتفاق مع كافة الأطراف المعنية ، والوقوف على الأعمال الجارية توازيا بالمنطقة مثل أعمال التكاسي التي ينفذها جهاز حماية النيل بوزارة الري على جانب المجرى





رافق المحافظ خلال جولته : السيد بلال حبش نائب المحافظ ، واللواء هشام شادي السكرتير العام ، والعقيد تامر أبو بكر ، والعقيد أشرف الحبشي – الهيئة الهندسية ، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق ، والمهندس أشرف صالح مدير عام حماية النيل بالمحافظة ، والأستاذ على يوسف نائب رئيس المدينة وعدد من التنفيذيين المعنيين.





تفقد المحافظ كل المواقع الجاري بها أعمال ، حيث يجري حاليا تنفيذ مشروع إنشاء التكاسي بالمنطقة السفلية ، وتم تقسيم المشروع لقطاعات ،جاري التنفيذ في القطاع الأول بمسافة 500 متر من مساحة الكورنيش بالجزء السفلى ، وشدد المحافظ على تسريع وتيرة الأعمال لإنهاء المشروع في التوقيتات المحددة أو قبلها ، مؤكدا على أنه سيتابع سير الأعمال بشكل يومي ، مناقشا مع مسئولي التنفيذ من الهيئة الهندسية آليات تنفيذ الأعمال بالتوازي دون معوقات ، حيث يجري تنفيذ أعمال الجسات والرفع المساحي للبدء في تنفيذ تصميم مشروع تطوير الجزء السفلي خلال الفترة القليلة المقبلة.





وتفقد المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة العليا والتي تنفذها مديرية الطرق ، التي تشمل مشروع تطوير ورفع كفاءة وتوسعة شارع سليمان متولي بداية من شارع إسلام حتى مزلقان الشلال ، و ستصل أقل زيادة من جانب من الطريق إلى 6 أمتار ليصل أقل عرض للطريق إلى 30 متر.





وأشار محافظ بني سويف إلى أهمية المشروع الحيوية، خاصة وأن الطريق بعد تطويره سيصبح محورا تنمويا مهما، فهو يصل بين الكوبري العلوى القديم على النيل ومحور عدلي منصور، والذي بدوره يصل بين الغرب والشرق مرورا بالمناطق الصناعية بشرق النيل وصولا لطريق الزعفرانة بني سويف ، بجانب أن الطريق يقع معظمه على كورنيش النيل.





واستعرض المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق الأعمال الجارية من عمل حوائط ساندة لزوم التوسعة بطول مسافة التطوير والتوسعة 2 كم ، وكذا في المسافة بين نهاية الزهور وحتى المزلقان ، وتم البدء في أعمال الطبقة الرابطة بالتوسعات التوازي مع أعمال الحوائط الساندة على جانبى الطريق الكامل.





وناقش المحافظ الأعمال الجارية بالكوبري الذي تم إزالته عند تقاطع طريق سليمان متولي وشارع مستشفى الصدر ، حيث تم عمل تعظيم بعرض الطريق بالكامل وذلك ليتماشى مع أعمال التوسعة التي تمت على هذا الطريق من الجانبين ، مشددا على العمل بوتيرة أسرع ، ونهو الأعمال في التوقيتات المحددة





تجدر الإشارة إلى أن تم الانتهاء من مرحلتين الأولى والثانية من تطوير الجزء العلوي بمنطقة الكورنيش بداية من الكوبري العلوي على النيل القديم حتى شارع عبد السلام عارف ، حيث شمل التطوير أعمال رفع كفاءة وتوسعة الطريق ، وأعمدة انارة ديكورية وجزيرة وسطى وغيرها ، وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة من شارع إسلام حتى مزلقان الشلال ، ضمن مشروع شامل لتطوير الكورنيش بالكامل (سفلي وعلوي ) ، وتحويله لمنطقة حضارية ومتنفس للمواطنين يحتوي على خدمات متكاملة.



