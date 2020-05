رسائل مؤثرة من متابعي شريف مدكور بعد نشر صورته من داخل المستشفى

View this post on Instagram

الصوره ٦ مايو ٢٠١٩ الساعه ١٠:٣٠ صباحا ١ رمضان لحظه خروجي من غرفتي الي غرفه العمليات بمستشفي دار الشفا و الفديو بعد الخروج من غرفه العمليات الساعه ٤:٣٠ سنه عدت عرفت فيها حجات كثير و عرفت حب الناس ليا و قبلهم حب ربنا ليا ربنا يديم علينا الصحه و يشفي كل مريض 🙏🙏🙏