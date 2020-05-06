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فن

رسائل مؤثرة من متابعي شريف مدكور بعد نشر صورته من داخل المستشفى

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:07 ص
شريف مدكور
شريف مدكور
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رنا اشرف
نشر الاعلامى شريف مدكور صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام منذ عام من داخل احدى المستشفيات بعد تعافيه من المرض.
وكتب معلقا على الصورة : "الصورة ٦ مايو ٢٠١٩ الساعة ١٠:٣٠ صباحا ١ رمضان لحظة خروجي من غرفتي إلي غرفة العمليات بمستشفي دار الشفا والفيديو بعد الخروج من غرفة العمليات الساعة ٤:٣٠"

وأضاف شريف مدكور: "سنة عدت عرفت فيها حجات كثير وعرفت حب الناس ليا وقبلهم حب ربنا ليا ربنا يديم علينا الصحة و يشفي كل مريض".

تفاعل كثير من متابعينه على الصورة و جاءت تعليقاتهم ما بين : "حبيبي ربنا يشفيك ويعافيك يارب بحبك اوي.. اجر وعافيه باْذن الله.. شفاك الله وعافاك.. فاكره اليوم دا جدا عشان كنت زعلانه عليك أوى وعيط جامد وقولت لاهلى يدعولك وسألت المستشفى عليك وربنا والحمدلله كنت طلعت من العمليات الحمدلله وطمنت عليك بجد أنا بحترمك جدا ربنا يتم شفاك على خير ربنا يوفقك ويسعدك يارب.. ربنا يشفيك و يعافيك الاخ المحترم و يكملك شفاك على الف خير بحق الأيام المفترجه يا رب".

و كان شريف قد أعلن منذ عام إصابته بفيروس يصيب الجسم، لضعف مناعته، بسبب "الكيماوي" الذى يُعالج به ، موضحا  عبر "لايف" على فيس بوك، "بعد إجرائه عملية إزالة الورم، كانت هناك بعض الإرشادات من الأطباء للحفاظ على مناعته، ومنها عدم مصافحة الآخرين وتقبيلهم، ولكن بعد العملية عدت للعمل ومارست حياتى بشكل طبيعى وكنت أخرج وأقود سيارتى، وحتى حينما يقبل علي شخص ويقبلنى لم أكن أمنعه".


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