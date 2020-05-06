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أخبار البلد

نادي القضاة في ذكرى رحيل هشام بركات: ظلمة أحقاد الإرهاب الأسود لن تثنينا عن استكمال مسيرتنا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:46 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكد مجلس إدارة نادي القضاة ،أن ذكرى استشهاد النائب العام هشام بركات في 12 من شهر رمضان المبارك عام ١٤٣٦ هجريا، ستظل تطل بآلامها القاسية على قلب كل قاض، وكل ابن من أبناء النيابة العامة ،بل وعلى قلب كل مصري يعشق تراب هذا الوطن.

وقال المستشار رضا محمد السيد عضو مجلس إدارة نادي القضاة والمتحدث الرسمي باسمه، إن المجلس أصدر بيانا جاء فيه : "إذ استفاق المصريون في هذا اليوم على دوي انفجار هز ربوع القاهرة باستهداف سيارة الشهيد الصائم أثناء توجهه لمكتبه بتفجير سيارة مفخخة مما نتج عنه إصابته وفاضت روحه إلى بارئها ورحل عن دنيانا وآخر عهده بالدنيا الصيام".

وأضاف البيان: كانت قد صدمتنا الفاجعة وهزت مشاعرنا المأساة إلا إن هذه الواقعة لم ولن تفت أبدا في عضد قضاة مصر الشرفاء الذين يثقون أن أعظم تخليد لذكرى الشهيد الذي أكرمه الله بأرفع الأوسمة وأشرف الألقاب أن يستمروا على عهدهم في إرساء دعائم العدل".

وأوضح البيان "ولن تثنينا ظلمة أحقاد الإرهاب الأسود عن استكمال مسيرتنا في أداء رسالة القضاء السامية بكل تجرد وتفان رحم الله الشهيد البطل وطيب ثراه وأسكنه فسيح جناته وشهداءنا القضاة الأبرار".
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