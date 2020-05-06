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محافظات

منعا لتفشي الوباء.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطهير والنظافة بشوارع وميادين حي غرب

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:53 ص
محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطهير والنظافة بالشوارع
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إيهاب عمر
تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال رش وتطهير ونظافة بعض شوارع وميادين حي غرب مدينة أسيوط  بمشاركة معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الانقاذ السريع بالمحافظة وذلك خلال وقت الحظر ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصًا على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك بمشاركة المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد والمهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة.

وتابع المحافظ أعمال التطهير والنظافة المستمرة بمنطقة كوبرى فيصل وشارع الجيش وميدان عمر مكرم وميدان الشهيد أحمد جلال " المنفذ سابقا " وشارع 23 يوليو وميدان شارع ثابت بحي غرب أسيوط استكمالًا لاعمال التطهير ونظافة الشوارع والميادين بالإستعانة بفرق التطهير والمعدات والسيارات التابعة لشركة مياه الشرب ووحدة الانقاذ السريع على أن تستكمل الحملات جهودها في التعقيم والتطهير بصفة يومية بالإضافة لاعمال النظافة ورفع كافة المخلفات وتوزيع صناديق القمامة بالميادين والشوارع بالاستعانة بسيارات الكنس الآلي.

ووجه محافظ أسيوط – خلال الجولة – الشكر لكافة القيادات والعمال المشاركين في أعمال التطهير والنظافة لجهودهم وتفانيهم في العمل مشددًا على مواصلة أعمال التطهير والنظافة ورفع المخلفات واستغلال ساعات الحظر المسائية لاستهداف كافة المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة والاحياء والمراكز والمدن والمديريات بصفة يومية والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مواقع العمل فضلًا عن تطهير كافة الشوارع والميادين وجميع الأماكن التي يتردد عليها المواطنين من مواقف ومكاتب بريد وبمشاركة وتكاتف كافة الجهات لانجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتنبيه على جميع العاملين بالمستشفيات وجميع القطاعات والشركات بإتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية ونشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات وحث المواطنين على ارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين تجنب النزول والبقاء في المنازل قدر الامكان ومنع التجمعات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة والتعامل الفورى معها.
منعا لتفشي الوباء.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطهير والنظافة بشوارع وميادين حي غرب
منعا لتفشي الوباء.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطهير والنظافة بشوارع وميادين حي غرب
منعا لتفشي الوباء.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطهير والنظافة بشوارع وميادين حي غرب
منعا لتفشي الوباء.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطهير والنظافة بشوارع وميادين حي غرب
منعا لتفشي الوباء.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطهير والنظافة بشوارع وميادين حي غرب
منعا لتفشي الوباء.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطهير والنظافة بشوارع وميادين حي غرب
منعا لتفشي الوباء.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطهير والنظافة بشوارع وميادين حي غرب
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