بنك مصر يحصد جائزة أفضل علامة تجارية للبنوك بشهادة عالمية

حصل بنك مصر مؤخرًا على جائزة أفضل علامة تجارية للبنوك – مصر لعام 2020 وذلك من مجلة جلوبال بانكينج أند فاينانس ريفيو العالمية، جديرا أن هذه الجائزة تمنح لأفضل علامة تجارية وفقًا لعدد من المعايير الفنية التي يتم من خلالها تحليل نتائج البنك بموجب أدائه في كافة القطاعات خلال العام، هذا وقد جاءت التقييمات الخاصة بالفوز استنادًا على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات، حيث تقوم مجلة جلوبال بانكينج أند فاينانس ريفيو العالمية، بانتقاء أفضل المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء في المجالات المختلفة، هذا وقد سبق لبنك مصر الحصول على جائزة أفضل علامة تجارية للشركات – مصر لعام 2019، وذلك من مجلة جلوبال براندز العالمية.





يذكر أن بنك مصر قد حصل مؤخرًا على العديد من الجوائز بمختلف قطاعات الأعمال تصل الى 23 جائزة عن عام 2019، وذلك من العديد من المؤسسات الدولية تقديرًا وتتويجًا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وأول بنك مملوك للمصريين، حيث أُسس البنك بهدف المساهمة في رفاهية ورخاء «مصر»، وعلى مدار 100 عام يلتزم البنك برسالته، حيث تأتي مصالح ومطالب المصريين دائمًا في مقدمة اهتمامات البنك، فبنك مصر لا يسعى إلى تحقيق الربحية المالية فحسب، بل يعمل أيضًا كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، مما يؤكد التزامه بالاستدامة والتطوير المستمر، وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية من خلال ما لديه من مقومات لاستمرار النمو.





هذا وتعد تلك الجوائز تأكيدًا لدور بنك مصر الرائد في كافة المجالات الاقتصادية، كما تعد شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائمًا، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى بنك مصر إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء مستخدمًا أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية بهدف تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة.



