AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بنك مصر يحصد جائزة أفضل علامة تجارية للبنوك بشهادة عالمية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:13 م
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى
حصل بنك مصر مؤخرًا على جائزة أفضل علامة تجارية للبنوك – مصر لعام 2020 وذلك من مجلة جلوبال بانكينج أند فاينانس ريفيو العالمية، جديرا أن هذه الجائزة تمنح لأفضل علامة تجارية وفقًا لعدد من المعايير الفنية التي يتم من خلالها تحليل نتائج البنك بموجب أدائه في كافة القطاعات خلال العام، هذا وقد جاءت التقييمات الخاصة بالفوز استنادًا على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات، حيث تقوم مجلة جلوبال بانكينج أند فاينانس ريفيو العالمية، بانتقاء أفضل المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء في المجالات المختلفة، هذا وقد سبق لبنك مصر الحصول على جائزة أفضل علامة تجارية للشركات – مصر لعام 2019، وذلك من مجلة جلوبال براندز العالمية.

يذكر أن بنك مصر قد حصل مؤخرًا على العديد من الجوائز بمختلف قطاعات الأعمال تصل الى 23 جائزة عن عام 2019، وذلك من العديد من المؤسسات الدولية تقديرًا وتتويجًا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وأول بنك مملوك للمصريين، حيث أُسس البنك بهدف المساهمة في رفاهية ورخاء «مصر»، وعلى مدار 100 عام يلتزم البنك برسالته، حيث تأتي مصالح ومطالب المصريين دائمًا في مقدمة اهتمامات البنك، فبنك مصر لا يسعى إلى تحقيق الربحية المالية فحسب، بل يعمل أيضًا كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، مما يؤكد التزامه بالاستدامة والتطوير المستمر، وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية من خلال ما لديه من مقومات لاستمرار النمو.

هذا وتعد تلك الجوائز تأكيدًا لدور بنك مصر الرائد في كافة المجالات الاقتصادية، كما تعد شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائمًا، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى بنك مصر إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء مستخدمًا أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية بهدف تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس بنك مصر يتسلّم جائزة الشخصية الأكثر تأثيرا في الاقتصاد 2019

الإسلامية لتمويل التجارة تحصد جائزة أفضل ممول إسلامي من تريد فاينانس جلوبال لعام 2020

بنك مصر يرعى مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب

للعام الثاني على التوالي.. بنك مصر يحصد جائزة أفضل بنك في المسئولية المجتمعية

ترشيحاتنا

الحظر وكورونا ينقذان ميت نما من كارثة مروعة..صور

سرق وتعاطى مخدرات وأصيب بمرض خطير .. الجمهور يطارد حمو بيكا

دعاء الرسول للمريض

اسنشاري نساء وتوليد يكشف عن معلومات تهم كل حامل

رغم اندهاشه من صيامها فى رمضان.. هدى سلطان توافق على الزواج من فريد شوقى

مطار مرسى علم يستقبل رحلة تقل 104 مصريين عالقين في الهند .. صور

AdvertisementS

تأخير الحظر لـ 10 مساء وفتح المطاعم والكافيهات.. مقترحات النواب الجديدة لمواجهة كورونا

الحكومة: سببان لتزايد أعداد المصابين بكورونا.. ونعمل على إعادة المصريين العالقين في الخارج بأسرع وقت

عودة السياحة الداخلية.. ماذا ينتظر 13 مليون مصري بعد ضوابط الحكومة الجديدة؟

حقيقة اختفاء كورونا فى الصيف ودور التكييف فى انتشار الفيروس .. فيديو

وزير التعليم: ٩٥٠ مليون جنيه تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة في ٢٠ يوما

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. 10 صور لـ حفيد صالح سليم بعد التحول الجنسي

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

اكتشاف علاج يقضي نهائيًا على كورونا من خلايا حيوان اللاما..تفاصيل

خالد الغندور يهاجم إدارة النادي الأهلي.. لهذا السبب

رغم اندهاشه من صيامها فى رمضان.. هدى سلطان توافق على الزواج من فريد شوقى

الهند تجلي رعاياها من العالقين في الإمارات والمالديف بالسفن الحربية

كورونا فى مصر..كيف يبدو حجم انتشار الفيروس على مستوى الجمهورية قياسا بدول العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز المنفوش.. رابعة الزيات بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

قبل وفاتها بسبب فيروس كورونا.. ممرضة توثق رحلتها مع المرض بشكل يومي

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. 10 صور لـ حفيد صالح سليم بعد التحول الجنسي