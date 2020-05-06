AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اندلاع حريق بالمدينة الجامعية في أسيوط.. صور

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:51 م
اندلاع حريق بالمدينة
اندلاع حريق بالمدينة الجامعية في أسيوط
Advertisements
إيهاب عمر

اندلع حريق بأحد المباني بالمدينة الجامعية بجامعة أسيوط اليوم الأربعاء تسبب في احتراق غرفة دون وقوع خسائر بشرية.


تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من إدارة الأمن الجامعي باندلاع حريق بأحد المباني بالمدينة الجامعية قطاع 1 بالطابق الرابع .


اقرأ أيضا :

حكاية لاعب كرة قدم يبيع الكنافة بسبب توقف الدوري.. فيديو وصور

للمرة الثانية خلال ٢٤ ساعة.. هبوط أرضي مفاجئ بمدينة أسيوط


على الفور انتقلت قوات الدفاع المدني والإطفاء بقيادة اللواء أحمد حجازي مدير إدارة الدفاع المدني ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق.


أسفر الحريق عن احتراق غرفة إقامة طلاب بمحتوياتها وإتلاف غرفة أخرى ، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لمعرفة سبب الحريق .

اندلاع حريق بالمدينة الجامعية في أسيوط.. صور
اندلاع حريق بالمدينة الجامعية في أسيوط.. صور
اندلاع حريق بالمدينة الجامعية في أسيوط.. صور
اندلاع حريق بالمدينة الجامعية في أسيوط.. صور
اندلاع حريق بالمدينة الجامعية في أسيوط.. صور
اندلاع حريق بالمدينة الجامعية في أسيوط.. صور
اندلاع حريق بالمدينة الجامعية في أسيوط.. صور
اندلاع حريق بالمدينة الجامعية في أسيوط.. صور
اندلاع حريق بالمدينة الجامعية في أسيوط.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اندلاع حريق بمدرسة ابتدائية في أسيوط

اندلاع حريق بمنزل في مدينة أسيوط

السيطرة على حريق بمبنى الإصابات بمستشفى أسيوط الجامعي بسبب ماس كهربائي

السيطرة على حريق بمصنع السماد العضوي بأسيوط

السيطرة على حريق اندلع بوحدة سكنية بأسيوط

ترشيحاتنا

أين المليون دولار؟.. الزمالك يعلن استياءه من معاملة كاف

السعودية تؤخر أذان المغرب 3 دقائق.. لهذا السبب

مع تفشي فيروس كورونا.. كم عدد مرات تغيير فرش السرير؟

وزيرة الهجرة تفجر مفاجأة لكل المصريين العالقين في الخارج

حازم إمام وسيف زاهر رفضا تكرار التجربة.. 3 أعضاء ينتظرون إلغاء بند الـ8 سنوات لخوض انتخابات الجبلاية

فضل صلاة الاستخارة وكيفية أدائها.. تعرف على أفضل وقت لها

AdvertisementS

قرارات حكومية جديدة بشأن فيروس كورونا يعلنها رئيس الوزراء .. غدا

وزير التعليم: ندرس تقليص الأسبوع الدراسي لمدة يومين فقط مقابل مد ساعات الدراسة للخامسة مساء

قبل كشفه حقيقة فيروس كورونا.. اغتيال باحث صيني بطريقة غامضة

تأخير الحظر لـ 10 مساء وفتح المطاعم والكافيهات.. مقترحات النواب الجديدة لمواجهة كورونا

بعد تسجيل 17 ألف إصابة.. إسرائيل تعلن نهاية الموجة الأولى من كورونا

بعد إعلان وصولها مرحلة ذروة الوباء.. قطر تسجل 830 إصابة جديدة بـ كورونا

وزير التعليم: ٩٥٠ مليون جنيه تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة في ٢٠ يوما

خوفا من اللجوء للقضاء.. رامز جلال وإم بي سي يحاولان إرضاء فيفي عبده «فيديو»

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. 10 صور لـ حفيد صالح سليم بعد التحول الجنسي

وزيرة الهجرة تفجر مفاجأة لكل المصريين العالقين في الخارج

بعد السعيد وفتحي وإكرامي.. بيراميدز يستهدف صيدا ثمينا جديدا من الأهلي

عودة السياحة الداخلية.. ماذا ينتظر 13 مليون مصري بعد ضوابط الحكومة الجديدة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى منافسة لـ المرسيدس وBMW.. انطلاق سيارة أكورد في السوق المصري.. بمواصفات عالية

انطلاق شيفروليه كابتيفا 2020 لأول مرة في مصر عبر الإنترنت.. إليك أسعارها

مع تفشي فيروس كورونا.. كم عدد مرات تغيير فرش السرير؟