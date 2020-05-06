اندلاع حريق بالمدينة الجامعية في أسيوط.. صور

اندلع حريق بأحد المباني بالمدينة الجامعية بجامعة أسيوط اليوم الأربعاء تسبب في احتراق غرفة دون وقوع خسائر بشرية.





تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من إدارة الأمن الجامعي باندلاع حريق بأحد المباني بالمدينة الجامعية قطاع 1 بالطابق الرابع .





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على الفور انتقلت قوات الدفاع المدني والإطفاء بقيادة اللواء أحمد حجازي مدير إدارة الدفاع المدني ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق.





أسفر الحريق عن احتراق غرفة إقامة طلاب بمحتوياتها وإتلاف غرفة أخرى ، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لمعرفة سبب الحريق .