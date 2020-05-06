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أخبار العالم

سوريا تسجل إصابة جديدة و3 وفيات بـ فيروس كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:51 م
كورونا في سوريا
كورونا في سوريا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 45 حالة.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية حتى اليوم بلغت 45 شفيت منها 27 وتوفيت ثلاث حالات.

وقد تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في سوريا في الثاني والعشرين من أبريل الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

ومؤخرا، أعلنت وزارة الأوقاف السورية افتتاح المساجد لأداء صلاة الجمعة اعتبارا من بعد غد، مع استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتا.

وقالت الوزارة في بيان إنه سيتم افتتاح المساجد لصلاة الجمعة فقط اعتبارا من الجمعة القادمة الواقعة في الـ 15 من رمضان 1441 للهجرة الموافق لـ 8 مايو 2020.

وستؤدى شعائر صلاة الجمعة وفق ضوابط تلزم المصلين بارتداء الكمامات والتباعد بينهم مسافة كافية والتعقيم عند باب المسجد.

كما تتضمن الضوابط إغلاق المواضئ ومصليات النساء وعدم حضور المرضى ومن تظهر عليه أي أعراض شبيهة بأعراض كورونا وتعقيم المساجد قبل الصلاة وبعدها وألا تتجاوز الخطبة عشر دقائق.
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