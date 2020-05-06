1687 إصابة جديدة و9 وفيات بـ كورونا في السعودية

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء عن تسجيل 1687 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري بشأن مستجدات فيروس كورونا، إن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 31938 حالة حتى الآن.





وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى شفاء 1352 حالة جديدة من مصابي كورونا ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 6773 حالة.





وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 209 متوفيا





وأكدت الصحة السعودية على حرص المملكة في الكشف المبكر عن أي إصابات بكورونا، لافتة إلى أن فحوص كورونا في المراكز الصحية سهلة وآمنة.





وأوضحت الوزارة أن التقييم الذاتي ساعد في كشف 300 إصابة بكورونا





وحذرت الوزارة السعودية من تداول أي شائعات بشأن كورونا.