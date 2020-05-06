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أخبار العالم

1687 إصابة جديدة و9 وفيات بـ كورونا في السعودية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:03 م
1687 إصابة جديدة
1687 إصابة جديدة و9 وفيات بـ كورونا في السعودية
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء عن تسجيل 1687 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري بشأن مستجدات فيروس كورونا، إن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 31938 حالة حتى الآن.

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى شفاء 1352 حالة جديدة من مصابي كورونا ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 6773 حالة.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 209 متوفيا

وأكدت الصحة السعودية على حرص المملكة  في الكشف المبكر  عن أي إصابات بكورونا، لافتة إلى أن فحوص كورونا في المراكز الصحية سهلة وآمنة.

وأوضحت الوزارة أن  التقييم الذاتي ساعد في كشف 300 إصابة بكورونا

وحذرت الوزارة السعودية من تداول أي شائعات بشأن كورونا.
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