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أخبار العالم

بوتين: رئيس الوزراء الروسي يتعافى تدريجيا بعد إصابته بكورونا ويشارك في القرارات

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:50 م
رئيس الحكومة ميخائيل
رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين
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أ ش أ
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين، يتعافى تدريجيا من إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه يتواصل معه كل يوم ويشارك في العمل الجاري وإعداد جميع القرارات.

وقال بوتين، خلال اجتماع بشأن تنفيذ الإجراءات التي اتخذت سابقا لمواجهة أزمة تفشي (كوفيد-19) لدعم الاقتصاد والمجال الاجتماعي - وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، اليوم /الأربعاء/ - "أنقل أفضل تمنياتي وتحياتي إلى ميخائيل فلاديميروفيتش، إنه يتعافى، كل شيء طبيعي هناك، لديه حرارة، كما يحدث في كثير من الأحيان في مثل هذه الحالات، لكنه يتعافى. نحن على اتصال به كل يوم، هو يشارك في العمل، وفي إعداد جميع قراراتنا، بشكل عام، نتمنى له الشفاء العاجل".

وكشف سكرتير رئيس الوزراء الروسي بوريس بيليكوف، أمس الثلاثاء، عن الحالة الصحية لرئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيليكوف: "إن رئيس الوزراء الروسي يشعر بحالة جيدة".

وأعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الخميس الماضي 30 أبريل، خضوعه للحجر الصحي المنزلي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووجه ميشوستين كلمة للشعب الروسي، قال فيها:"أريد أن أناشد مرة أخرى جميع مواطني بلدنا، أخذ مشكلة عدوى فيروس كورونا المستجد وانتشاره على محمل الجد قدر الإمكان، خصوصا في العطلة القادمة، وأطلب منكم جميعًا البقاء في المنزل والامتثال لجميع متطلبات الحماية اللازمة". 

وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عين النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلاؤوسوف رئيسا بالإنابة لمجلس الوزراء، وذلك بعد إصابة ميخائيل ميشوستين بفيروس كورونا.

في غضون ذلك .. أعلن مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس "كورونا" في روسيا، اليوم، تسجيل 10 آلاف و559 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي المصابين في البلاد 165 ألفا 929 حالة.

وأكد مقر العمليات أن عدد حالات الوفاة في روسيا خلال 24 ساعة بلغ 86 حالة وفاة، ليبلغ الإجمالي 1537 حالة.

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