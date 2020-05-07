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مرأة

بـ تي شيرت برشلونة.. يارا تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال.. شاهد

الخميس 07/مايو/2020 - 05:19 م
يارا
يارا
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نهى هجرس
نشرت الفنانة يارا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" بإطلالة كاجوال رياضية.


وظهرت يارا، بـ تى شيرت برشلونة الرياضى باللون الأصفر، ومرتدية معه بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح الذى يبرز جمالها ورشاقتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يارا فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أيشادو باللون البنى للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج.


وتركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة رائعة تبرز أناقتها.


ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع سلسلة حول الرقبة.
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During this quarantine, even if you are in one of the most beautiful cities in the world, like DUBAI❤️u look back at the things u love the most... I love and i miss my favorite @fcbarcelona team💙❤️and i can’t wait to see them play and fill the stadiums again🙏🏻😍👯‍♀️ #miss #barcelona #barca #football #love #soccer #viscabarca #quarantine #home #dubai #Yara اشتقنااااااا كتييييير لمباريات #برشلونة 🤗ان شاءالله يرجعوا كمان لأنو فيه غير فرق رجعت🙏🏻 مين بيتذكّر كم نقطة كان عندهم برشلونة قبل توقّف الدّوري🙄😌؟؟؟ #يارا_لوفرز #دبي #برشلونة #صورة_اليوم #يارا

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