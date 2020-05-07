من يجوز لهم الفطر في رمضان؟ حملة أياما معدودات بالأزهر ترد.. فيديو

قال الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، أن الصيام هو فريضة كلف الله بها عباده، ومن رحمة الله بهم –عز وجل- أنه وضع كل فريضة أو شعيرة تحت دائرة الاستطاعة، لأن الله تعالى يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، وهذا المعنى أكدت عليه آيات الصيام في قوله تعالى"فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ".
وأوضح الهواري، خلال الرسالة العاشرة من حملة "أيامًا معدودات"، تحت عنوان "من يجوز لهم الفطر في رمضان؟" أن الله لا يكلف عباده بالمحال وإنما جعل -سبحانه وتعالى- التكليف حسب الاستطاعة، وجاء في قوله تعالى"لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا".
وذكر الهواري أن الشرع أجاز الفطر في شهر رمضان لعدد من الحالات من بينها المسافر، على أن يعوض الأيام التي أفطرها بعد عودته، كما جاء ذلك في قوله تعالى"فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"، بالإضافة إلى المريض الذي لديه علة تمنعه من الصيام، وفي ذلك أجاز الله الإفطار في نهار رمضان ولكن بشروط وهي إن كان هذا المرض متوقع شفائه فعلى الشخص قضاء تلك الأيام بعد الشفاء، أما إذا كان هذا المرض مزمنا وغير متوقع الشفاء منه عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، وينطبق الحكم ذاته على كبار السن ومرضى الشيخوخة الذين لا يستطيعون الصيام، ومن ضمن الحالات التي يُجاز فيها الإفطار، المرأة الحامل والمرضع على أن تقضي بعد ذلك تلك الأيام.
يذكر أن حملة "أيامًا معدودات" هي حملة توعوية أطلقها المركز الإعلامي للأزهر الشريف على صفحته الرسمية بموقعي فيسبوك ويوتيوب، لتوضيح العديد من الأحكام والموضوعات المتعلقة بالصيام وآدابه خلال شهر رمضان المبارك، وتتضمن الحملة سلسلة من الفيديوهات القصيرة، لعدد من علماء الأزهر وأعضاء «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» حول عدد من الموضوعات التي يهتم بها الجمهور خاصة في شهر رمضان المبارك.
ضابط المرض المرخص للإفطار في رمضان
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ان المرض المرخص في الإفطار عند الفقهاء هو المرض الذي يزيد بالصوم أو يؤخر الشفاء منه والذي يفتى بذلك هو الطبيب المسلم الثقة .
وأضافت اللجنة عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك قائلة: إن كان المرض يسيرا كألم الأسنان أو وجع بالرأس ونحو ذلك فلا رخصة في الإفطار لأن الترخيص كان لدفع المشقة غير المحتملة وليس مطلق المشقة .
حكم مخالفة تعليمات الطبيب بعدم الصيام
قال الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المريض الذي لا يسمح له الطبيب المعالج بالصوم حتى لا يتعرض للخطورة والضرر من الصوم ثم يخالفه ويصوم فعليه «إثم» لأنه يضر بصحته وبنفسه وخالف أوامر الطبيب الذي منعه من الصوم من أجل صحته.
وأضاف الورداني خلال البث المباشر للرد على الأسئلة التي وردت إلى الدار بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، ردا على سؤال يقول « أنا مريضة بجلطة في المخ والطبيب يشرف على علاجي ولكن أريد أن أعرف موقفي في الصيام خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب، ماذا أفعل؟»، قائلا: اتبعي أوامر الطبيب المعالج لأنه أعلم بالخطر الذي يسببه الصيام فإذا رفض الصيام فلا يجوز مخالفته وإن خالفتي نصائح الطبيب تكوني «أثمة»، والمسألة هي رأي الطبيب، وعليك قضاء ما فاتك من صيام رمضان العام المقبل.