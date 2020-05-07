AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

انقلاب سيارة فى حادث مأسوي بـ البحيرة وإصابة 20 عاملا

الخميس 07/مايو/2020 - 06:36 م
حادث تصادم
حادث تصادم
Advertisements
جمالات الدمنهورى
أصيب 20 عاملًا زراعيا بجروح وسحجات وكدمات واشتباه بأماكن متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق دمنهور  - حوش عيسي بجوار كوبرى فاروق وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لإتخاذ إجراءات العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة حوش عيسى يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية وبالإنتقال للمعاينة والفحص تبين إصابة كل من: " أسماء علاء دميس، نورهان علاء دميس، محمد ضيف على، اسماء احمد السيد، اسماء فرحات عبد الحميد، اسماء جمعه ابراهيم، شاهندة صبحى موافى، اسراء هانى جمال ١٦ سنه ابوحمص، عفاف صبحى موافى، حنان احمد الحداد، ندى صلاح،  داليا محمد فاروق، ايمان احمد عبد الحميد، عطيان خليل ابراهيم، داليا فرحات محمد، عبير محمد فاروق  ياسمين عبدالونيس دميس، رحمه محمد خليل، طه هانى جمال، إيهاب  عادل خميس، 

جميعهم من مركز أبو حمص ومصابين بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور باماكن متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى وجارى عمل الاسعافات الاولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
                              
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء .. إصابة 30 عاملا فى حادث مروع على صحراوى وادى النطرون

الأدلة الجنائية تعاين حادث انقلاب سيارة يستقلها 27 عاملاً بـ صحراوي وادي النطرون

إصابة 28 عاملا زراعيًا فى انقلاب سيارة بالبحيرة

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء: الدول التى اتبعت حظرا كاملا انهار اقتصادها.. فيديو

رئيس الوزراء يعلن تفاصيل زيادة الرواتب والمعاشات في العام المالي الجديد

الحكومة: عودة 1100 مصرى فى يومين من الكويت ونعمل على إعادة جميع العالقين قبل العيد

الأزهر للفتوى : 18 كلمة تغني عن سجود التلاوة فى المواصلات

كريمة: فرعون لم يكن متكبرا ولا متغطرسا ويؤمن باليوم الآخر

أبرز أخبار التوك شو.. تفاصيل زيادة الرواتب والمعاشات.. المنظومة الإلكترونية توضح المستشفيات المتاحة للمريض .. مصل سنوي لفيروس كورونا قريبا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة بارزة فى جرجا.. المسجد الصيني أول جامع مملوكي بسوهاج.. صور

رغم العزل وعدم ظهور أعراض المرض.. مسن يلقى حتفه بسبب كورونا

هنخس في رمضان.. جربي دايت خل التفاح لخسارة 5 كيلو في أسبوع