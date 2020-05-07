انقلاب سيارة فى حادث مأسوي بـ البحيرة وإصابة 20 عاملا

أصيب 20 عاملًا زراعيا بجروح وسحجات وكدمات واشتباه بأماكن متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق دمنهور - حوش عيسي بجوار كوبرى فاروق وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لإتخاذ إجراءات العلاج اللازم.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة حوش عيسى يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية وبالإنتقال للمعاينة والفحص تبين إصابة كل من: " أسماء علاء دميس، نورهان علاء دميس، محمد ضيف على، اسماء احمد السيد، اسماء فرحات عبد الحميد، اسماء جمعه ابراهيم، شاهندة صبحى موافى، اسراء هانى جمال ١٦ سنه ابوحمص، عفاف صبحى موافى، حنان احمد الحداد، ندى صلاح، داليا محمد فاروق، ايمان احمد عبد الحميد، عطيان خليل ابراهيم، داليا فرحات محمد، عبير محمد فاروق ياسمين عبدالونيس دميس، رحمه محمد خليل، طه هانى جمال، إيهاب عادل خميس،





جميعهم من مركز أبو حمص ومصابين بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور باماكن متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى وجارى عمل الاسعافات الاولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.