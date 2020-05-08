إهمال الكهرباء يتسبب في وفاة تلميذة بـ سوهاج

استقبل مستشفى طما المركزي بسوهاج ، طفلة مصابة بصعق كهربائي، ولفظت أنفاسها أثناء محاولة إسعافها .

وتبين خروج الطفلة لشراء بعض احتياجات منزلها من محل سوبر ماركت بالقرب من منزلها ولامست يداها سلك عارِ بعمود إنارة مما نتج عنه صعقها بالكهرباء.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقي إخطارا من العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما، يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول مارينا صابر مغيرة، 11 عاما وتقيم قرية التحرير، وتوفيت عقب وصولها.

وبسؤال والدها قرر خروج ابنته لشراء بعض مستلزمات المنزل من سوبر ماركت بجور المنزل؛ حيث لامست يداها أحد الأسلاك العارية التي تخرج من عمود إنارة مما نتج عنه صعقها ووفاتها.





حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.