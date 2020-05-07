انقلاب سيارة نقل محملة بـ 400 أسطوانة بوتاجاز في ترعة بسوهاج

شهد الطريق الزراعي الشرقي بناحية الكولة دائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج ، وقوع حادث اصطدام سيارة نقل بأخرى محملة بـ 400 أسطوانة بوتاجاز فارغة.





أسفر الحادث عن سقوط السيارة بحمولتها داخل الترعة المجاورة للطريق، وتمكنت الأجهزة الأمنية من استخراجها بحمولتها دون إصابات بشرية.





تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بحدوث تصادم بالطريق الزراعي الشرقي بناحية الكولة، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وضباط إدارتي الحماية المدنية والمرور لمكان الحادث.

وتبين أنه أثناء سير السيارة نقل قيادة (خيري.ح.ح - 45 عاما سائق)، ويقيم بناحية جزيرة محروس، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم من الخلف بسيارة نقل قيادة (رمضان.ع.ح - 64 عاما سائق)، ويقيم بناحية الحواويش محملة بـ 400 أسطوانة بوتاجاز فارغة، مما أدى لسقوط السيارة الثانية بالترعة المجاورة للطريق "دون حدوث إصابات".

وتم استخراج السيارة من الترعة بحمولتها وتدبير سيارة بديلة ونقل الحمولة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.