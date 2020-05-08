بالأبيض.. ديميت اوزديمير تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة جديدة

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صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة كلاسيكية أنيقة وناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.





وارتدت ديميت اوزديمير بقميص باللون الأبيض بأكمام طويلة، بتصميم مختلف وأنيق من على الأكتاف وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.









وأكملت وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.وأكملت ديميت اوزديمير إطلالتها باختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر والآي شادو البني، مع وضع أحمر شفاه باللون البيج.

ولم تتكلف ديميت اوزديمير حيث إنها اكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة وناعمة ، وهو ما أبرز من جمالها الطبيعي الخلاب .



