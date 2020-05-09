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حوادث

ضبط هارب من تنفيذ حكم بالإعدام في الإسماعيلية

السبت 09/مايو/2020 - 01:45 م
ضبط هارب من تنفيذ
ضبط هارب من تنفيذ حكم بالإعدام في الإسماعيلية
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط محكوم عليه هارب من حكم بالإعدام فى قضية "قتل عمد" بالإسماعيلية.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة القصاصين بمديرية أمن الإسماعيلية، تردد محكوم عليه هارب (مقيم بدائرة مركز التل الكبير) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالإعدام فى قضية "قتل عمد"، على إحدى المزارع بدائرة المركز.


عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة تم إستهداف المذكور وضبطه وبمواجهته أقر بالحكم الصادر ضده .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية المحكوم عليهم الهاربين.
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