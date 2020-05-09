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حوادث

ضبط عصابة لتزوير العملة وترويجها بالقليوبية ومحافظات الصعيد

السبت 09/مايو/2020 - 01:07 م
ضبط عصابة تزوير العملاء
ضبط عصابة تزوير العملاء وترويجها بالقليوبية ومحافظات الصعيد
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقليوبية تخصص فى تزييف وترويج العملات الوطنية.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد انتشار تداول عملات مقلدة من فئتى (المائة، الخمسين) جنيه مصرى فى التعامل بنطاق العديد من المحافظات.


تم تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تنسيقًا وقطاع الأمن العام أسفرت جهوده إلى أن وراء ذلك النشاط شخصين (حاصل على بكالوريوس ويعمل بمجال التصوير، حاصل على دبلوم – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) إذ اتخذا من محال إقامتهما وكرًا لممارسة نشاطهـما الإجرامى فى تقليد العملات الوطنية بإستخدام أجهــزة حاسب آلى وطابعات كمبيوتر حديثة بقصد ترويجها على عملائهما بنطاق محافظات (القاهرة، القليوبية، سوهاج) وتحقيق استفادة مادية مقابل حصولهما على مبالغ مالية صحيحة من عملائهما بواقع مبلغ مائتى جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مقلدة.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبط المذكوربن بمحل إقامتهما، بعد استهدافهما بمأموريات متزامنة ومتلاحقة وبتفتيش مسكنهما عثر على (180) ورقة مالية مقلدة من فئة المائة جنيه مصرى بقيمة مبلغ (18000 جنيه مصرى) جميعها تحمل رقم مسلسل واحد و(300) فرخ ورق تصوير مطبوع على كل فرخ (4) صور لوجهى العملة الوطنية فئة المائة جنيه بإجمالى (120 ألف جنيه مصرى) مقلدة ومعدة للتقطيع و(150) فرخ ورق تصوير مطبوع على كل فرخ (4) صور لوجهى العملة الوطنية فئة الخمسين جنيه بقيمة مبلغ (30 ألف جنيه مصرى) مقلدة ومعدة للتقطيع.

كما عثر على الأدوات المستخدمة فى عمليات التقليد وهى عبارة عن 2 جهاز حاسب آلى حديث بمشتملاتهما وطابعة كمبيوتر ملحق بها ماسح ضوئى (سكانر) وكمية من عبوات الأحبار الملونة، مساطر مدرجه، أدوات حادة، ورق أبيض اللون  و(2) هاتف محمول يستخدمان فى ممارسة نشاطهما الإجرامى.

وبفحص جهازى الحاسب الآلى "المضبوطان" فنيًا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهما محملان بصور لوجهى العملات الورقية المقلدة فئتى (المائة، الخمسين) جنيه مصرى والعديد من العلامات المائية لكل الفئات المالية للعملات الوطنية، وبفحص العملات الورقية المضبوطة تبين أنها مقلدة بطريقة مُتقنة باستخدام الأجهزة المضبوطة.

وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين احتوائها على محادثات نصية تُفيد نشاطهما الإجرامى المشار إليه.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات الوطنية، وذلك بقصد الاستفادة المادية واتخاذهما العديد من المحافظات مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى عمليات الترويج على عملائهما.
 
وعقب ضبط المتهمين تم -بالتنسيق وقطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج وفرع الإدارة بجنوب الصعيد- تحديد عملائهما من راغبى شراء العملات الوطنية المُقلدة والسابق التعامل معهم لترويجها بالأسواق المحلية وهم عدد (ستة أشخاص، مقيمين بمحافظتى سوهاج وقنا) حيث أمكن ضبطهم بعدة مأموريات متلاحقة وبحوزتهم (70 ورقة مالية فئة المائة جنيه تحمل نفس رقم المسلسل للمبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمان) وبمواجهتهم أقروا بتحصلهم على تلك العملات المقلدة من المتهمين سالفى الذكر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية المتخصصة فى جرائم تقليد العملات.
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