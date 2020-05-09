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بين الناس

سائق تاكسي يتحدى كورونا ويدعم الجيش الأبيض.. ماذا فعل.. صور وفيديو

السبت 09/مايو/2020 - 10:07 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - عز حسين
 عرف الشعب المصرى بأتحاده و تكاتفه فى وقت الازمات  على مر عصور  و من امثلة النبل فى فى الازمات احد سائقئ تاكسي  رفع لاقتة "توصيل الجيش الابيض مجانا مساندة للاطباء  فى مواجه فيروس كورونا . 

تصرف السائق  أظهر مدى إنتمائه وحبه للبلد بتقديم مصدر رزقه  وتضحيته  به لمساعدة من  يواجهون  وباء  كورونا  و يعرضون انفسهم للخطر للدفاع عن شعوب العالم و هم  الأطباء والممرضين وجميع العاملين بالقطاع الطبى . 

وكتب  سائق التاكسى على سيارته "التوصيل مجانًا للجيش الأبيض" ، فى مشهد إنسانىيشعر  بمدى تلاحم قوى الشعب كل على حدا وكلٍ بتخصصه. 


يذكر أن إجمالي عدد الأطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ، 95 طبيبا، توفي منهم 8 أطباء (اثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدا عن العمل، واخر خارج مصر).


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