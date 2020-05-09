سائق تاكسي يتحدى كورونا ويدعم الجيش الأبيض.. ماذا فعل.. صور وفيديو

عرف الشعب المصرى بأتحاده و تكاتفه فى وقت الازمات على مر عصور و من امثلة النبل فى فى الازمات احد سائقئ تاكسي رفع لاقتة "توصيل الجيش الابيض مجانا مساندة للاطباء فى مواجه فيروس كورونا .





تصرف السائق أظهر مدى إنتمائه وحبه للبلد بتقديم مصدر رزقه وتضحيته به لمساعدة من يواجهون وباء كورونا و يعرضون انفسهم للخطر للدفاع عن شعوب العالم و هم الأطباء والممرضين وجميع العاملين بالقطاع الطبى .





وكتب سائق التاكسى على سيارته "التوصيل مجانًا للجيش الأبيض" ، فى مشهد إنسانىيشعر بمدى تلاحم قوى الشعب كل على حدا وكلٍ بتخصصه.









يذكر أن إجمالي عدد الأطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ، 95 طبيبا، توفي منهم 8 أطباء (اثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدا عن العمل، واخر خارج مصر).







