AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

ذكرى غزوة بدر تشحذ الهمم في وقت الأزمات

الأحد 10/مايو/2020 - 09:24 ص
ذكرى غزوة بدر تشحذ
ذكرى غزوة بدر تشحذ الهمم في وقت الأزمات
Advertisements
أ ش أ
تحل اليوم الأحد الذكرى 439 بعد الألف على "غزوة بدر" أولى غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم والتي وقعت في 17 رمضان في السنة الثانية من الهجرة النبوية المشرفة، الموافق 13 مارس عام 624 ميلادية بين المسلمين، تحت راية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين من كفار قريش وحلفائهم.

وعظمت غزوة بدر التي يطلق عليها أيضًا "بدر القتال" و"يوم الفرقان" وانتصار المسلمين فيها من هيبة المسلمين في نفوس كفار قريش، وارتفعت الروح المعنوية عند المسلمين، اهتزت هيبة قريش في الجزيرة العربية بأكملها، فكانت الغزوة حدًا فاصلًا لكثير من الأمور.

وتعود تسمية غزوة بدر بهذا الاسم نسبة إلى بئر بدر، التي تقع بين مكة والمدينة المنورة، حيث وقعت أحداث غزوة بدر عندها، واستولى المسلمون على بئر بدر وشربوا منها، ومنعوا المشركين من الوصول إليها.

وتعود أسباب أول معركة للمسلمين ضد المشركين إلى أن قريش كانت تعامل المسلمين بقسوة ووحشية، فأذن الله للمسلمين بالهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، لكن قريشا استمرت في مصادرة أموال المسلمين ونهب ممتلكاتهم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن قافلة تجارية لقريش محملة بمختلف البضائع والأموال سوف تمرّ بالقرب من المدينة في طريق عودتها إلى مكة المكرمة قادمة من الشام، وقرر أن يقابل المشركين بالمثل ودارت بداية تفاصيلها عند محاولة المسلمين اعتراضَ تلك القافلة التي يقودها أبو سفيان، لكن أبا سفيان تمكن من الفرار بالقافلة بتغيير خط سيرها، وأرسل رسولًا إلى قريش يطلب عونهم ونجدتهم، فاستجابت قريش وخرجت لقتال المسلمين. 

وبلغ عدد المشركين في غزوة بدر 1000 مقاتل، مقابل 313 مقاتلا من المسلمين، وأمد الله المسلمين بمدد من الملائكة كما جاء في قوله تعالى: "وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّة فَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون . إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مِنَ المَلآئِكَةِ مُنزَلِين . بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَـذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِين". 

فكانت نتائجها انتصار المسلمين على مشركي قريش، وانتشار الفرحة بين المسلمين في المدينة المنورة، واستشهاد ستة من المهاجرين، وسبعة من الأنصار وحصول المسلمين على الكثير من الغنائم، وعلى الجانب الأخر قتل 70 من كفار قريش، وأسر 70 آخرين، ومن بين القتلى كان الحكم بن هشام "أبو جهل"، والوليد بن المغيرة، وعتبة بن ربيعة، وأمية بن خلف.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غسلته الملائكة بماء المزن .. قصة الصحابي حنظلة الأنصاري

عدد غزوات الرسول و أسماؤها بالترتيب

سماعه لأهل القبور وانشقاق القمر .. من معجزات النبي

سلمان الفارسي.. ماذا قال عنه رسول الله وكيف كرمه ؟

أول منع تجول في الإسلام كان بمكة.. فكيف امتثلت قريش للرسول؟

ترشيحاتنا

شاهد.. فرق حماية مدنية تقضي 4 ساعات في مهمة إنقاذ خروف

للسعادة الزوجية .. الإفتاء توجه رسالة للأزواج بـ 22 سنة نبوية مهجورة

حيلة منزلية للتخلص من شعر الوجه في دقائق

بعد توقفه بسبب كورونا.. السعودية تستأنف خطة توسيع توزيع مياه زمزم

وفاة رئيس مخابرات الوفاق الليبية.. وتضارب حول أسباب موته

إصابة 38 حالة بفيروس كورونا فى مستشفى الزهراء بـ مدينة نصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات فى المنزل .. وصفات بسيطة للتخلص من الحموضة خلال دقائق

بسكلتة لكل مواطن.. بريطانيا تضع إستراتيجية جديدة للنقل العام لمواجهة كورونا

شاهد.. فرق حماية مدنية تقضي 4 ساعات في مهمة إنقاذ خروف